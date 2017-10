Catalunya, país acollidor digital

El departament d’Economia ha fet públic aquesta setmana el projecte de crear un certificat d’e-residència per a empreses de tot el món que els permetrà operar a Catalunya sense haver-se d’establir físicament aquí. Amb aquesta identificació digital podran obrir comptes en entitats bancàries catalanes i formalitzar contractes i altres tràmits administratius mitjançant una signatura digital. Deixem de banda que l’anunci es produeix en ple debat sobre les conseqüències del trasllat de les seus socials de grans empreses fora del territori català; també la referència a la possibilitat d’obrir comptes bancaris aquí, considerant que entre les empreses trànsfugues hi ha els dos grans bancs del país; i fins i tot que el projecte té tots els números perquè l’estat espanyol el tombi -si és que seguim formant-ne part; lliuro el text dijous, abans del ple decisiu del Parlament.

Per ella mateixa, la figura de la residència digital és atractiva; tot i que les empreses acollides -per exemple, un desenvolupador africà de software - continuen fent el gruix del negoci fora del país acollidor, pot acabar atraient talent i inversions internacionals. També situaria Catalunya com a capdavantera en innovació digital, inclosa l’adopció de la tecnologia del blockchain, que en seria la base tecnològica. En això seguiríem les passes de Delaware -l’estat on hi ha constituïdes la meitat de les empreses cotitzades a la borsa dels EUA- i d’Estònia, que acull més de 4.000 empreses e-residentsque paguen una quota anual de 100 euros. La república bàltica és un bon model: va néixer digital, després d’haver estat el bressol d’un servei digital tan descentralitzat com Skype. Hi ha altres fórmules que són negoci. Alguns estats petits obtenen una part substancial dels ingressos amb el registre de dominis d’internet. Nosaltres, si arribem a ser estat, tindrem dret a reclamar l’extensió .ct i podrem dedicar l’actual .cat al que hauria d’haver estat de bon principi: el repositori de referència de totes les webs de gatets del món.