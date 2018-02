Casa a Venècia? Només per a turistes!

Buscar casa de lloguer a Venècia? Impossible. No hi ha pràcticament cap reglamentació per als pisos turístics i aleshores hi ha bàsicament dues possibilitats: un contracte transitori que arriba fins als divuit mesos o un contracte de quatre anys més quatre més.

La primera modalitat de contracte no et dona la qualificació de resident i és carísssim, la segona no apareix enlloc. Cada cop que venç un contracte per a residents el propietari no el vol renovar, i els venecians han d’anar a viure a terra ferma (podria ser la continuació de Terra baixa d’Angel Guimerà...). Això és un drama per a tots i totes: una plaga.

El maître del restaurant Do Forni (l’equivalent al Set Portes d’allà) m’explicava que coneix una persona que en gestiona 70! Així, doncs, valoro més el que s’ha fet a la ciutat de Barcelona. Inexplicable que s’hagi esperat tant. Venècia i Barcelona, dues ciutats germanes, que juntes van guanyar la batalla de Lepant, i tant en l’una com en l’altra sempre s’intercala la paraula ostra ( ostrega ). I si...