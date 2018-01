Capital mòbil: la millor oportunitat

La iniciativa 5GBarcelona, que aspira a convertir Barcelona en un dels grans pols europeus d’innovació en la cinquena generació (5G) de telecomunicacions, és la millor oportunitat que la ciutat tindrà fins al 2023 per exercir a fons la capitalitat del món mòbil que el consorci GSMA li va atorgar ara fa cinc anys. Els promotors -els centres de recerca i2CAT i CTTC, la UPC, la Generalitat, l’Ajuntament i l’empresa Atos, a més de la mateixa Mobile World Capital- s’han posat d’acord per crear a la capital catalana una infraestructura pública i privada que empreses i operadores de tot el món puguin fer servir per desenvolupar serveis i aplicacions de la 5G.

5GBarcelona té uns quants punts a favor respecte a iniciatives semblants d’altres regions. Un és la neutralitat: com que no està promoguda directament per cap operadora ni subministrador d’equipaments, tots es poden sentir còmodes treballant a Barcelona. Tot i això, cal recordar que Vodafone, Orange i Telefónica són patrons de la Capital, i les dues primeres també de l’i2CAT. L’altre aspecte singular és l’orientació inicial cap a tres sectors verticals que es poden beneficiar de les millores que aportarà la 5G, cadascun abanderat per una empresa o institució d’aquí: la mobilitat connectada i autònoma amb Seat, la telemedicina amb l’Hospital Clínic i l’entreteniment amb el Barça.

Gràcies a 5GBarcelona, els ciutadans també podrien percebre més directament els avantatges de la capitalitat dels mòbils, que fins ara no semblen anar gaire més enllà d’organitzar el Mobile World Congress i promoure l’emprenedoria tecnològica local. D’aquí al 2020, les operadores i els desenvolupadors desplegaran sobre les xarxes 4G els serveis i les tecnologies que ampliaran a la 5G quan se n’hagin fixat els estàndards. I hi ha un altre aspecte destacable, que podeu interpretar com vulgueu: el suport del govern de l’Estat a la Capital no ha minvat, fins al punt que sembla disposat a cedir espectre radioelèctric a la plataforma experimental.