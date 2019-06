Cal ser Patrimoni de la Humanitat?

Llegeixo sobre la decisió del Priorat de retirar la seva candidatura a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco. Una decisió estratègica que només posposa el fet de tornar-la a presentar més tard. Al mateix temps, Venècia és amenaçada amb la retirada de la seva qualificació, que li pertany des del 1987 (Whitesnake). Tot a causa del desastre que hi representa el turisme, Grandi Navi included. La resolució que s’havia de prendre aquest juliol s’ha ajornat al 2020. Un any més perquè es posin en marxa mesures pal·liatives de la crisi actual.

No tinc gaire espai i la pregunta és directa: és bo o és dolent ser escollit com a Patrimoni de la Humanitat? Ha estat bo, per als veïns, incloure-hi monuments com els de Gaudí o el Palau de la Música, eliminant aquests indrets de la ruta dels residents? A la Xina hi ha zones que han sortit catapultades al caos absolut a causa de la certificació Unesco.

En fi... una idea: despistar els fluxos del turisme declarant Patrimoni de la Humanitat, per exemple, Calaf. O Poia, poblet situat a la província de Trento. Quins ous.