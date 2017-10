El Vèneto i la Llombardia volen més autonomia, ho han manifestat en el referèndum del 22-O. A Itàlia tenim 20 regions, cinc amb statuto speciale. A aquestes cinc, la seva condició els ve directament de la Constitució, o d’abans, com en el cas de Sicília. Existeix una mena de cafè per a tothom ( espresso per tutti ) des del 2001, quan el centreesquerra va fer una reforma federalista. Un caffè per tutti, però, que mai arribarà a la qualitat del cafè sicilià, una regió on les despeses són sis vegades més altes que a la Llombardia, on viuen el 50% dels jubilats -que a Itàlia cobren entre 49.000 i 175.000 euros anuals-, on els Guardie Forestali són 24.000 efectius (400 a la Llombardia, que és territori alpí), on s’han deixat de recaptar 52.000 milions d’impostos en els últims 10 anys, on es gasten en bolis i llapis 1,7 milions (16 vegades més que a la Llombardia), on Ana Cacciola, filla del monàrquic Natale Cacciola, diputat regional del 1947 al 1951, cobra 2.000 euros al mes des de fa més de 40 anys. Il miglior caffè del mondo.