Deixeu-me pensar en veu alta: “Bon Nadal, moltes alegries pel nou any”. O “Bon any per a tu i la teva família i que passis unes festes en pau i harmonia”. O bé: “Bones festes, preparats per a un 2019 en què triomfarem com la Pepsi-Cola”. Tinc moltes opcions i també ben diferents, com ara “Gràcies pel teu esforç aquest 2019. L’empresa i tu, a muette ”. O bé: “Bon any, madafaques, mira que m’heu fet emprenyar aquest puto 2018”.

Tinc davant meu tota una pila de sobres i uns cartonets, i em disposo a fer la meva ja tradicional noteta a mà de Nadal. Acompanya un petit lot, que inclou com l’any passat un llibre especial i, aquest cop també, un regal maco i pràctic. Fa uns anys, quan l’empresa era més petita, aquestes notes anaven personalitzades. Però ara la veritat és que em conformo amb donar el missatge adequat a tothom d’acord amb el moment en què ens trobem com a col·lectiu. I no és fàcil si es vol fer bé.

A l’empresa on treballava fins que vaig decidir emprendre, pel teu aniversari t’arribava una carta de felicitació signada per recursos humans (i segurament enviada per un robot). Un Nadal ens van donar fins i tot una targeta regal de 100 euros d’El Corte Inglés.

Jo la dedico una mica més: penso en el detall que faré sense passar-me del pressupost i en algunes coses de qualitat que m’agradaria tenir. I penso també en l’efecte que aquest petit regal i aquesta nota ha de tenir en qui ho rebi: no ho faig per obligació, sinó per convicció i estratègia.

Al final, algú apreciarà el detall i hi haurà qui tindrà un altre argument per criticar-me. Hi ha treballadors que et donen les gràcies i n’hi ha dels que pensen que això és senzillament un dret adquirit i que l’empresa ha de fer aquest regal.

Hi ha ingratituds també per Nadal, però són l’anècdota i no la norma: així que la meva nota dirà compromís i aventura, missió i rauxa, bons desitjos i, sobretot, bons reptes per al 2019.

Bon any a tothom, madafaques!