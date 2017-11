Black Friday i l’apocalipsi del ‘retail’

Setmana de Black Friday, un invent infernal. Hem passat dues setmanes venent molt poc per compensar la facturació perduda, en aquests dies previs, i amb menys marge. Preocupant. I ho hem de lligar al fet que cada cop es compra més per web. Segons les últimes estadístiques que puc consultar, la pujada és quasi d’un 17% (de les quals un 46% es fan per mòbil) i té segurament a veure amb l’epidèmia de tancaments a les cadenes de retail als Estats Units, des de Toys “R” Us fins a Sears i Macy’s.

De fet, es preveu que el 40% dels centres comercials hauran de cessar l’activitat: el món virtual s’està menjant el físic! Tot això comença a influir el panorama urbà de les ciutats. Sortiu del centre de Barcelona i passegeu per la perifèria, i hi trobareu centenars de locals buits.

Conseqüències? Baixada de valor immobiliari i canvi social. Les administracions s’hauran d’implicar cada cop més en la gestió del comerç minorista de les ciutats. Com més aviat millor.