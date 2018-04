‘Big data’, ‘little data’ i un telèfon

Sembla clar que un dels conceptes de la dècada en el món dels negocis és big data. Ho és sobretot perquè Amazon és una de les empreses de principis d’aquest segle, i sembla que un dels secrets del seu negoci és l’ús superintel·ligent de les dades. Google i, per descomptat, Facebook també fan servir el big data, el little data i, fins i tot (com s’ha vist), la informació privada que segurament no voldríem compartir.

Bé, el cas és que, per a les pimes, que som majoria, això del big datasona a car, inaccessible i complicadíssim. ¿Com ho puc aplicar al meu negoci? Segur que si busco això a Google trobo algun curs la setmana vinent al meu barri, però sincerament crec que pretendre aprendre big data en tres hores és com una de les dietes miracle de “perdi deu quilos en una setmana i sense passar gana”.

La meva pregunta, i sé que sonarà una mica a “ que inventen ellos ”, és: necessitem el big data? Vull dir, ¿una pime com la meva (amb mi al capdavant, que no soc enginyera precisament ni un cervellet de les matemàtiques) pot tenir un valor diferencial amb el big data, sigui el que sigui aquest dimoni de cosa?

Ho pensava anant en taxi, quan he caigut en el molt sentit comú i la poca tecnologia que es necessita per donar un servei personalitzat i impecable als teus clients i amb un cost mínim. Al taxi mateix, l’exemple és claríssim. Per molt Uber, Cabify i mandangues, jo segueixo utilitzant el formidable Taxi Class, un servei que dona una cooperativa de taxistes que és el més semblant a la perfecció que puc identificar.

Truques dilluns a la nit i, automàticament, una persona (humana) t’atén: “Bona nit, Sra. Executiva, vol que la recollim a [l’adreça de sempre]?” En 20 segons de trucada tinc el taxi reservat per a l’endemà, un Mercedes (cosa menor) impecablement net, amb un xofer amb corbata i que no em dona la tabarra amb bajanades a les sis del matí. I, el millor de tot, amb els mateixos preus que un taxi normal.

El futur serà el que vulguis, però el present té molt de sentit comú i de pensar en el client.