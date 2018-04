Barcelona no preserva el seu comerç

Ho he comentat moltes vegades i ho reafirmo ara: l’Ajuntament de Barcelona hauria de tenir una estratègia pensada per preservar un retail de qualitat a la ciutat. Llegeixo que tanca el Pitarra per fer-hi un pub anglès i no entenc res. ¿Tan malament anava el Pitarra? ¿Tan bé pensen els promotors del nou establiment que funciona un pub anglès en una època de hipsters? ¿No hi ha manera de fer un mapa de les botigues mereixedores d’atenció i fer un seguiment per poder actuar abans d’un tancament o traspàs?

La plaga d’establiments que pleguen a Barcelona és única a Europa: no hi ha cap capital que pateixi una crisi tan greu en tan poc temps. Veniu a Milà i admireu el panorama comercial. O a la meva (exagero) Venècia, que és una Barcelona de fa 400 anys. Te’n vas de la Ciutat Comtal durant unes setmanes, hi tornes i ho trobes tot canviat. Mireu que tampoc costa gaire, una mica de sensibilitat. Un CDR, Comitè de Defensa del Retail, podria ser la solució. D’acord...