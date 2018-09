Barça i Juve, Barcelona i Torí

Quina alegria, Cristiano Ronaldo a la Juve (siuuuuuu)! Fa ràbia, oi? I més us en farà ara que hi ha clars indicis que l’anunciada crisi del Barça ja és aquí. S’ha d’entendre que aquesta evolució és normal, tot el que puja acaba baixant, i el Barça ha pujat, i molt. S’ha d’entendre també que aquesta evolució pot tenir efectes directes sobre la ciutat de Barcelona, de la mateixa manera que en té la presència de CR7 a Torí. Sí, perquè la brand d’una ciutat està lligada, en aquest mon tan boig, als clubs de futbol que porten (més o menys obertament) el seu nom. No descarto que la recent baixada de turistes a Barcelona tingui a veure amb la pèrdua de sex appeal del FC Barcelona. Ho podem entendre donant una ullada a les tristes dades d’aforament que es van registrar l’última temporada al Camp Nou.

També hi té a veure la lamentable imatge d’un estadi més semblant a un pàrquing que a un lloc on disfrutar d’un espectacle. La reforma és molt benvinguda. En fi, forza Juve i visca el Barça! I, sisplau, comenceu a penseu en l’era post-Messi.