Ara els bancs també són botigues de mòbils

Algú que no gosaria -o no es podria permetre- desembutxacar 1.000 euros per un telèfon mòbil pot trobar perfectament acceptable anar pagant-lo en 20 quotes mensuals de 50 euros. Les operadores de telecomunicacions, que porten anys venent mòbils en quotes d’una manera o una altra, ho saben molt bé. Els bancs també hi van veure aviat el negoci: el crèdit al consum de CaixaBank ha crescut un 18,9% en un any i va representar més de 5.600 milions d’euros el trimestre passat.

Ara l’entitat bancària d’origen català amb seu social a València ha anat un pas més enllà de finançar les compres fetes als comerços convencionals i s’ha posat a vendre directament alguns productes. La seva filial PromoCaixa disposa d’un catàleg d’electrònica de consum i electrodomèstics que els clients poden comprar per internet o a les sucursals. La selecció és volgudament limitada: uns quants models de telèfons, televisors i videoconsoles de Samsung i Sony, tots de gamma alta perquè són els que deixen més marge i justifiquen el pagament fraccionat. De cara al consumidor, la promoció és semblant a les ofertes de rènting de cotxes (del tipus “condueix un Seat Arona per nou euros al dia”) que gestionen els seus socis d’Arval.

El cas extrem és el nou format d’oficina sense taulell CaixaBank Store, decorada amb sofàs i tauletes de centre que sembla més una botiga de moda que una de diners i on et conviden a cafè. Allà poden exposar els productes igual o millor que en un establiment d’electrònica. Entres a contractar una assegurança, veus un televisor que t’agrada i, si et despistes, surts al carrer amb el crèdit signat i esperant rebre l’aparell a casa al cap de pocs dies. Les auditores de mercat encara no reflecteixen aquestes vendes en les seves xifres, però sembla que funciona: fins i tot pots comprar una cafetera Nespresso com la que t’ha fet el cafè mentre eres a la botiga.