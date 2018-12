Aquí no innoven només les ‘start-ups’

Poca gent ho sap, però les grans estrenes de cinema s’escolten a tot el món amb tecnologia catalana. El sistema Dolby Atmos de so envoltant per a sales d’exhibició va ser creat a Barcelona per l’empresa IMM Sound, sorgida del centre tecnològic Barcelona Media. Quan el gegant nord-americà Dolby va descobrir que IMM anava més avançada que ells en el so immersiu va comprar l’empresa per disposar del seu desenvolupament. Jaume Ferrús, l’enginyer responsable del projecte tècnic dels estudis de TV3 a Sant Joan Despí -i director de la tele pública entre 1989 i 1995-, encara destaca aquell èxit des del seu càrrec actual com a vicepresident d’Eurecat, l’entitat de nova creació en què Barcelona Media es va integrar el 2015, juntament amb BDigital, Ascamm i Cetemmsa, per donar lloc a un gran centre tecnològic català que té onze seus i 670 empleats dedicats a transferir coneixement i tecnologia a més de 1.500 empreses clients, la meitat pimes catalanes que acceleren així els seus processos d’innovació.

A Eurecat conviuen divisions tan diverses com la de teixits funcionals i electrònica impresa, situada al Maresme; la d’indústria química, a Tarragona; la de materials avançats, que a Cerdanyola va crear el casc per als enxanetes i ara treballa en un producte semblant per als jugadors d’hoquei sobre patins; i el Centre d’Excel·lència Big Data, entre d’altres. Segons Xavier Torra, un altre enginyer que va dirigir l’empresa Simon durant 22 anys i que presideix Eurecat des del 2015, el centre té tres reptes principals de cara a l’any que ve: ampliar la relació amb les universitats on es fa la recerca bàsica, endreçar les diverses unitats tecnològiques per evitar duplicitats i definir un pla estratègic que els permeti triplicar o quadruplicar la dimensió, assolint la que li correspondria pel volum de la indústria catalana segons els paràmetres d’homòlegs europeus com el Fraunhofer alemany, el CEA francès i, a l’horitzó, el Tecnalia basc. “Però nosaltres som molt joves i ells s’hi van posar fa 20 anys”, diu Torra. Tant de bo no ens hi hàgim posat massa tard.