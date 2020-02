Apple ja val més que tot el DAX

Aquesta setmana ha fet 10 anys que Steve Jobs va presentar l’iPad, un dispositiu que segons Apple inaugurava una tercera categoria a mig camí entre l’ smartphone i l’ordinador portàtil. Passant per sobre del menyspreu cap als Tablet PC que Microsoft havia introduït set anys abans, la tauleta d’Apple va ser acollida amb enorme interès. Per parlar-ne poques setmanes després en un congrés de periodisme digital, em vaig fabricar amb una fotografia una rèplica de cartró de l’aparell i quan vaig baixar de l’escenari hi havia una cua d’assistents desitjosos de tocar-la, convençuts que era de debò.

Amb motiu de l’aniversari, la majoria dels especialistes declaren que l’iPad encara no ha respost a les expectatives inicials però que tot i això contribueix de manera substancial a l’ecosistema iOS, que entre telèfons i tauletes ja abasta més de 1.500 milions de dispositius actius. El 80% disposen de la versió més recent del sistema operatiu i estan preparats per consumir els serveis d’Apple, des de les aplis fins a les sèries d’Apple TV+, que el trimestre passat van aportar 9.800 milions d’euros als 83.000 milions de facturació total.

Òbviament, el 60% corresponen a l’iPhone, el producte estrella que va situar Apple com la marca de mòbils més venuda del món entre l’octubre i el desembre, superant temporalment Samsung (que segueix sent la primera en el conjunt de l’any, amb el 22% del mercat, seguida per Huawei amb el 18%, mentre que Apple es queda per sota del 15%). En els resultats trimestrals destaca un altre aspecte: la marca ja factura més amb els accessoris (rellotges Watch i auriculars AirPods) que amb els ordinadors Mac que són el seu origen. D’una manera o una altra Apple es va reinventant, i els inversors hi confien tant que l’empresa ja val més a la borsa que la suma dels trenta pesos pesants que formen l’index DAX de la borsa de Frankfurt, on hi ha noms com Siemens, Lufthansa, Volkswagen i Basf.