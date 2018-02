Apple, un tresor per a Donald Trump

Entre els resultats del trimestre passat, que la majoria de les grans empreses tecnològiques ianquis han presentat aquesta setmana, no es pot deixar de ressenyar que Twitter ha obtingut beneficis (74,5 milions) per primera vegada en la seva història. Però qui ens ha deixat amb la boca oberta, un trimestre més, és Apple. No només pels nous rècords en volum de facturació (72.200 milions) i de beneficis (16.400 milions), sinó també perquè els ha assolit venent menys unitats de l’iPhone, el seu producte estrella, que en el mateix període de l’any passat.

L’explicació és senzilla: el preu mitjà dels telèfons Apple ha augmentat 100 dòlars en un any per situar-se en 800 dòlars, mentre que la mitjana del mercat de smartphones ronda els 300. Tot i haver rebaixat a 350 dòlars el preu del telèfon bàsic, l’iPhone SE amb 32 GB de memòria, el model més venut ha estat el nou iPhone X, que arriba als 1.150 dòlars en la variant amb 256 GB. Per això un descens de l’1% en unitats venudes s’ha traduït en un 13% més de facturació.

La memòria trimestral d’Apple conté més dades dignes d’estudi. Al món ja hi ha 1.300 milions de dispositius iOS (iPhone + iPad) en funcionament. Aquest parc d’usuaris és la meitat que el d’Android, però en canvi la botiga App Store factura en aplicacions el doble que la Play Store de Google. Els clients d’Apple no només compren productes més cars, sinó que consumeixen més en serveis. La combinació dels dos factors és el que fa tan valuosa l’empresa, més un grau inaudit de fidelitat dels consumidors: els seus serveis ja tenen 240 milions de clients de pagament.

Donald Trump n’estarà especialment content: gràcies a la seva reforma fiscal, Apple preveu pagar aviat més de 31.000 milions en impostos per repatriar els enormes ingressos acumulats fora dels EUA. L’empresa diu que ha liquidat gairebé 90.000 milions a la hisenda federal l’última dècada, i això la converteix en el principal contribuent de tota la història del Tresor nord-americà.