Àpats de Nadal

24-25-31-6. No, no són números secrets, són les etapes fonamentals que ens esperen les pròximes setmanes i que coincideixen evidentment amb reunions familiars i àpats, molts àpats. Dinars i sopars que s’estan complicant els últims anys pel canvi dels costums alimentaris. Qui no té un fill vegetarià (o vegà)? Qui no té algú a la família intolerant al gluten? Qui no coneix algú que no pot prendre llet de vaca? Això afecta les tradicions culinàries que hem heretat i provoca canvis en les compres que realitzem. Itàlia, per exemple, és el país on és més baix el consum de carn (de fet, som els que menys en mengem a Europa). Una altra curiositat? Està pujant el consum de cervesa a les festes. Estrella Damm hauria de pensar en una campanya publicitària hivernal semblant a la que fa a l’estiu. Un anunci que recordi el mític vídeo de Last Christmas de George Michael. És una idea de la Laura, amiga de la meva filla. Buon Natale a tots! Ah, per cert: no critiqueu gaire el panettone que us portin...