Als peixos també els espien

La setmana de la indústria 4.0, que tindrà lloc entre dimarts i dijous a la Fira de Barcelona, farà pensar a molta gent en fàbriques de cotxes amb un ambient gairebé tan estèril com el d’un laboratori farmacèutic, poblades per robots controlats a distància mitjançant xarxes 5G i maquinària de fabricació additiva sota demanda.

Tanmateix, la digitalització de la producció no està tenint lloc només a les naus dels polígons industrials. També s’experimenta a l’aire lliure i a mar obert, acollida amb entusiasme pels sectors agrícola, ramader i pesquer. A Catalunya ja hi ha diversos cellers que han sensoritzat les seves vinyes per reduir la incertesa i incrementar la productivitat. El centre tecnològic Eurecat encapçala el consorci IoE-crops (internet de les collites extensives), amb seu a Lleida, que instal·larà sensors connectats als tractors, les sembradores o les màquines de recol·lecció, entre altres llocs, amb l’objectiu de millorar les diverses operacions agronòmiques.

Probablement, però, el cas més sorprenent d’aplicació de la tecnologia a la producció agroalimentària és el que descobreixo a l’agència Bloomberg: el gegant agrícola nord-americà Cargill està provant a les seves granges de salmons de Noruega un sistema de reconeixement facial que identifica i fitxa cada peix quan surt a la superfície cada quatre dies per renovar l’aire. Amb les imatges captades, detecten unes taques que surten al voltant dels ulls i les brànquies quan el peix està infectat amb determinats paràsits. Llavors, separen automàticament els salmons malalts per medicar-los abans de tornar-los a posar amb els altres. No és cap anècdota: més de la meitat del peix que es consumeix al món procedeix ja de piscifactories.

Ja ho veuen: els mateixos humans, que estem cada vegada més susceptibles amb la videovigilància massiva, ens afanyem a aplicar-la als animals. Deu ser perquè ells no es poden queixar.