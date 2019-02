Alexa i Eero, un còctel preocupant

Amazon va comunicar dilluns passat que havia comprat Eero, el fabricant d’uns adaptadors wifi domèstics que s’han fet populars -de moment, al mercat nord-americà- perquè aconsegueixen una cobertura uniforme a tota la casa gràcies a l’ús d’un sistema de xarxa en malla. L’operació sembla lògica: si vols que les llars s’omplin d’aparells que es comuniquin amb la teva majordoma digital Alexa, des de timbres i endolls fins a termòstats i altaveus, et convé fer tot el que puguis per millorar la connectivitat fins a l’últim racó.

Ara bé, la compra d’Eero agafa un to més inquietant després de llegir la notícia que Bloomberg llançava l’endemà: tant Amazon com Google han començat a demanar als fabricants de dispositius connectats -i, en alguns casos, a exigir-ho- que els seus aparells notifiquin contínuament a les respectives plataformes en quin estat es troben. Fins ara, quan l’usuari ordenava verbalment a Alexa que apagués un llum, la majordoma consultava al servidor si estava encès i, en cas de resposta afirmativa, li enviava l’ordre d’apagar-lo. A partir d’ara la bombeta haurà de notificar a Alexa en tot moment si està encesa o apagada. De la mateixa manera, un televisor hauria de comunicar quin canal mirem, encara que només hàgim fet servir la majordoma per engegar l’aparell.

El canvi, que els gegants d’internet justifiquen per la necessitat de millorar la resposta dels electrodomèstics connectats, pot semblar una anècdota, però no ho és. Els patrons d’ús dels aparells d’una llar poden donar moltes pistes sobre la vida dels seus habitants, des de la seva presència o absència fins a revelar a quina hora se’n van a dormir. Em direu que Facebook i Google ja saben tot això i molt més amb les seves aplicacions mòbils, però m’amoïna imaginar què pot fer Amazon combinant la informació d’Alexa amb el trànsit de dades de tota la llar que transporten els adaptadors Eero.