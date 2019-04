Al món només hi ha lloc per a un WeChat

L’aplicació BBM de xat per a mòbils ens va notificar dijous als consumidors que encara la fem servir als nostres telèfons Android o iPhone que deixarà de funcionar a finals del mes que ve. Emtek, l’empresa de Singapur que l’explotava comercialment des del 2016 sota llicència de BlackBerry, reconeix que, “malgrat els esforços, els usuaris han anat marxant a altres plataformes i cada cop costa més captar-ne de nous”. Seguint el model de WeChat, del gegant xinès Tencent, Emtek aspirava a fer de BBM una plataforma més enllà de la missatgeria, amb funcions per consumir contingut i accedir a serveis de pagament. Però no se n’ha sortit.

L’empresa canadenca RIM -Research In Motion- va crear BBM l’any 2005 per comunicar de manera segura els usuaris dels seus telèfons BlackBerry, aleshores majoritàriament professionals. Fa temps que no fabrica smartphones ; els models que hi ha ara al mercat amb la seva marca són fets per la xinesa TCL i porten el sistema operatiu Android de Google, apedaçat amb alguns mòduls que intenten contenir la captació de dades per part del gegant d’internet. L’actual BlackBerry es dedica al programari i els serveis de ciberseguretat empresarial. Com que la mort de BBM hauria sigut un cop molt dur per a la imatge de la marca, al comunicat d’Emtek sobre la desaparició imminent del servei n’ha seguit un altre de la mateixa BlackBerry informant que els usuaris particulars podran fer servir gratuïtament durant un any la variant BBMe, fins ara reservada a les empreses. Després s’hi podran abonar per dos euros i mig cada semestre. La proposta és temptadora: BBMe ofereix totes les funcions avançades de comunicació dels altres xats més populars, però sense canals de propaganda, comerç electrònic ni publicitat, i sobretot sense el rastreig intensiu de Mark Zuckerberg i la seva banda de desaprensius digitals al qual esteu sotmesos els usuaris de WhatsApp. Penseu-hi.