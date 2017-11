Això de la Xina no hi ha qui ho aturi

Fa anys que la Xina és la fàbrica del món. En canvi, no fa tant que és un mercat descomunal, tant per als productes propis com per als que hi arriben de fora. Aquests dies m’he trobat diversos indicadors que confirmen l’enorme pes del gegant asiàtic en la producció i el consum mundial i que aquest pes continuarà creixent.

Durant la cimera europea sobre la TV del futur, que va tenir lloc fa uns dies a Màlaga, em van explicar dues dades sorprenents: a la Xina es venen més televisors 4K que en cap altre país del món, malgrat que gairebé no tenen contingut audiovisual d’aquesta resolució. A més, els xinesos compren televisors més grans que els nord-americans, tot i que viuen en cases més petites. “La Xina és l’únic país que conec on el televisor és regal de noces”, va dir el ponent de la consultora IHS.

La firma xinesa HiSense ha anunciat aquesta setmana que pagarà 25.000 milions d’euros per comprar la divisió de televisors de la japonesa Toshiba. En canvi, aquesta última ha desmentit que es vulgui vendre la divisió d’ordinadors personals a la taiwanesa Asustek. També s’hi havia interessat la xinesa Lenovo, que fa uns anys ja va comprar l’activitat homòloga a IBM i que acaba d’adquirir el 51% del negoci de PC a la japonesa Fujitsu.

La nord-americana Qualcomm, tercer fabricant mundial de xips després de Samsung i Intel, ha rebutjat els 130.000 milions que li oferia Broadcom per comprar-la. El consell d’administració potser s’ho haurà de repensar si es confirma que diverses marques xineses de mòbils Android volen renegociar els royalties que li paguen per les patents. Una d’aquestes marques és la xinesa Huawei, que segons Digitimes aporta a Qualcomm gairebé el 10% de la facturació per aquest concepte. Significativament, més de la meitat dels smartphones que es venen a la Xina ja són de marques xineses: Huawei, Oppo, Vivo i Xiaomi, que preparen l’assalt a la resta del món, i la tercera ja ha desembarcat a Europa amb Espanya com a primer mercat.