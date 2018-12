El xiclet que canvia a mesura que el mastegues

Les empreses de dolços porten més de tres dècades reclamant que el xiclet dual, és a dir, que primer tingui un gust i després d’una estona de mastegar-lo en tingui un altre. Hi ha hagut diversos intents fallits d’aconseguir aquest xiclet, i ara, després de tres anys d’investigació, l’empresa d’aromes Grup Carinsa, amb seu a Sant Quirze del Vallès, ha aconseguit trobar-ne la fórmula. De fet, ja l’ha patentat i ara està en la fase de donar-la a conèixer al mercat per comercialitzar-la a partir de l’any que ve. “Hem combinat aromes líquids amb d’altres de recoberts per càpsules i amb components poc solubles, cosa que fa que la saliva els dissolgui molt a poc a poc”, explica Àngel Palomes, responsable de la divisió de confiteria de l’empresa.

El primer gust surt quan l’aroma líquid es barreja amb la goma del xiclet. A mesura que es va dissolent, el xiclet canvia al segon gust que, com que està encapsulat, va sortint poc a poc. Pel que fa als gustos, l’inicial és de fruita àcida -poma, llimona o taronja- i el segon de menta. “La menta ha de ser la segona perquè, com que és molt potent, si fos la primera emmascararia el segon gust”, aclareix Palomes. El viatge ha sigut llarg: fa uns tres anys l’empresa va anar fins a Colòmbia a contractar Palomes, que després de passar part de la seva trajectòria professional a Sabadell i a Jordània, aleshores treballava per a Comestibles Aldor, a la ciutat de Cali.

Amb Palomes al capdavant de l’equip de confiteria de Carinsa i l’ajuda d’un grup d’aromistes, un professor de la Facultat de Farmàcia de la UB i una doctora industrial s’ha desenvolupat una tecnologia de microencapsulació basada en tècniques farmacèutiques. Ara, l’equip, format per vint persones, està treballant en la combinació de diversos gustos i ja s’ha posat en contacte amb diverses multinacionals, tot i que encara no hi ha res tancat, per desenvolupar el producte.

A banda del gust, l’empresa també està investigant en una gamma de xiclets que tinguin una “segona funció” enfocada sobretot a l’àmbit de la salut. Entre aquests productes hi ha un xiclet elaborat amb probiòtics que té l’objectiu d’ajudar a determinar si el consumidor té o no el fetge gras, una malaltia hepàtica. “Enfoquem el producte cap a patologies que siguin fàcilment identificables”, explica la consellera delegada de Grup Carinsa, Vanesa Martínez.

Fa dos anys, quan ja en feia un que treballava amb el xiclet dual, l’empresa va decidir crear la divisió de confiteria, i l’últim any, a banda de la creació de “productes disruptius”, també s’ha centrat, de forma pionera a Espanya, en la “venda de preparats”. “La idea és vendre l’aroma i, alhora, els ingredients perquè el fabricant ho tingui molt més fàcil per desenvolupar el producte que vol llançar al mercat”, explica Martínez.

Grup Carnisa va començar a elaborar fragàncies fa 25 anys. El seu fundador va ser el pare de l’actual consellera delegada, Alberto Martínez. En un inici es va centrar en el desenvolupament, la fabricació i la comercialització d’aromes en l’àmbit dels sector càrnics i de la neteja, bàsicament detergents i suavitzants. Actualment l’empresa també crea fragàncies per a cosmètica i altres branques de l’alimentació com la brioixeria, les begudes, els productes làctics, els snacks, la fruita seca o els gelats. El creixement s’ha traduït en augment de treballadors -actualment en té 200 (26 més que l’any passat)- i de facturació: l’any passat va tancar amb 44 milions d’euros, un 10% més que el 2016.