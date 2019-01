La web per comprar a les botigues sense passar per caixa

No haver de fer cua és un dels punts que més preocupen als grans comerços. Amb aquesta premissa en ment, Buy Yourself, una start-up amb seu a Barcelona, ha desenvolupat una tecnologia que ofereix a empreses de comerç minorista la possibilitat que els clients de les botigues físiques paguin directament amb el mòbil quan agafin un producte, sense haver de passar per caixa a pagar.

“Busquem millorar l’experiència de compra”, explica Guillermo Villalón, conseller delegat i cofundador de l’empresa. En aquests moments, Buy Yourself treballa per guanyar-se “la confiança” del sector, i ja opera amb tres empreses diferents, totes cadenes minoristes. “Han de tenir un mínim destabliments”, segons Villalón, ja que “les botigues de barri no tenen prou trànsit” de clients i, per tant, no necessiten reduir els temps de compra.

La tecnologia ha variat amb el temps. “És complex integrar-la amb el retailer ”, diu Villalón, perquè les empreses ja acostumen a tenir els seus propis sistemes de pagament i una distribució interna de les botigues determinada. En principi, Buy Yourself es va desenvolupar com un aplicació, però aviat van optar per desenvolupar la tecnologia en forma de web. L’apli és menys fàcil d’usar, segons Villalón, per la qual cosa ara les botigues on funciona Buy Yourself anuncien una adreça a la qual els clients poden accedir a través del navegador del mòbil. Un cop dins, també amb el telèfon, escanegen el codi de barres del producte. En cas que el producte en qüestió tingui una alarma que es desconnecta automàticament, en el moment de l’escanejat el producte queda pagat i el client pot marxar de la botiga. En canvi, si té una alarma física que cal treure -la típica peça rodona blanca enganxada a la roba-, el client ha de passar per una caixa on la podrà desconnectar. En el primer cas, el temps de reducció de la cua és del 100%, mentre que en el segon és d’un 50%. La pàgina integra Google Pay o Apple Pay, però també permet introduir-hi el número d’una targeta de crèdit.

Buy Yourself va néixer el 2016, un any després que els seus quatre fundadors guanyessin un concurs d’empreses de la consultora tecnològica Everis, de la qual tots quatre eren empleats. “Vam guanyar el concurs”, explica Villalón, que va ser el primer en abandonar la seva feina per fundar la nova companyia. Poc després, els altres tres companys el van seguir. Actualment, del grup inicial només en queden dos components, tot i que l’empresa continua amb un equip de quatre persones.

En el seu naixement l’ start-upva obtenir finançament d’un únic inversor i d’ACCIÓ, l’agència de competitivitat de la Generalitat. Espera iniciar aviat una ronda de finançament de 100.000 euros, que és aproximadament la xifra que va facturar l’últim exercici. “Serà una ronda molt inicial destinada a business angels (petits inversors), no anirem a buscar fons d’inversió”, diu Villalón.

Al principi, però, “el sector no estava preparat”, assegura el conseller delegat. “Hi havia recels, llavors tot just sonava què era Amazon Go”, afegeix. Per això, en el període entre desenvolupar la tecnologia i poder-la oferir a clients interessats, la companyia va actuar com a consultora de software per a diverses empreses de retail, com la mateixa Everis i la cadena de maletes Misako, actualment el principal client de Buy Yourself. En el cas de Misako, “els vam desenvolupar l’omnicanalitat”, diu Villalón, per combinar vendes online amb vendes físiques i optimitzar els estocs entre botigues i magatzems centrals. Actualment, però, l’empresa torna “als orígens” i se centrarà en exclusiva en el llançament i millora de la tecnologia de pagament que ja els va donar un premi fa quatre anys.