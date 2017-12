Els ‘wearables’ encaren un altre Nadal al límit

Fa un parell d’anys, el lloc privilegiat dels wearables als aparadors de qualsevol botiga d’electrònica era indiscutible. Ara, però, cada cop és més difícil trobar a primera vista aquests dispositius quan entres en un comerç. El sector aguanta les vendes un Nadal més, però la llista de companyies que tira enrere els seus projectes al voltant d’aquesta tecnologia segueix fent-se més llarga. L’última a sumar-s’hi ha sigut Adidas. Aquesta setmana la firma de roba esportiva ha anunciat que retallarà la seva divisió de wearables per centrar-se en el negoci de les aplicacions per a corredors, després que el 2016 es deixés gairebé 240 milions d’euros per comprar l’apli Runtastic.

La mateixa escena es va repetir aquest estiu amb el fabricant de processadors Intel, que ha tancat el departament dedicat a la tecnologia que es porta posada, que havia de col·laborar amb marques com New Balance o les ulleres Oakley. L’últim any també ha deixat pel camí Jawbone, una de les start-ups més prometedores del sector, que ja va haver d’aturar la producció de les seves polseres intel·ligents. Al juliol la companyia va entrar en liquidació i, de fet, el seu antic conseller delegat, Hosain Rahman, ja ha arrencat un nou projecte que se centrarà en el negoci de la salut digital. Precisament, Jawbone va passar els seus últims mesos de vida immersa en una batalla legal amb una de les seves principals competidores i una de les grans del mercat, Fitbit.

El fabricant de wearables per als consumidors més saludables tampoc ha tingut un bon 2017. Les seves accions continuen ensorrades, en l’últim any el seu valor al Nasdaq ha caigut un 24% i el 2016 va presentar unes pèrdues de 174 milions d’euros. És per això que Fitbit ha apostat a tot o res per un nou model de rellotge intel·ligent dissenyat amb un sol propòsit: reflotar els resultats de l’empresa. El Fitbit Ionic és el segon smartwatch que presenta la companyia nord-americana, després d’un primer intent fallit. L’empresa ha apuntat alt per seguir l’únic que qualla al mercat: dispositius més intel·ligents i que permetin integrar aplicacions de tercers. El preu -al voltant dels 350 euros- certifica el gir de Fitbit a la gamma alta per esgarrapar vendes a gegants com Apple o Samsung.

La companyia de la poma ha presentat aquest últim any el nou model de l’Apple Watch, amb què per fi ha resolt la dependència insalvable de l’iPhone. En el nou model del fabricant nord-americà, el gran canvi és sens dubte la connectivitat. El rellotge per fi pot funcionar sense ser un esclau del telèfon i és possible trucar i enviar missatges de text encara que t’hagis deixat l’iPhone a casa.

“Les diferents trajectòries entre els wearables intel·ligents i els més bàsics indiquen quina és l’evolució actual d’aquest mercat”, explica Ramon Llamas, el responsable d’investigació en aquesta tecnologia de la consultora IDC. Segons aquesta empresa, les vendes de wearables han augmentat un 12% els primers nou mesos de l’any respecte al 2016, amb Xiaomi, Apple i Fitbit liderant el mercat. Curiosament, el fabricant xinès ha trencat la lògica del sector amb una gamma de polseres a la banda de preus més baixa -en tenen per menys de quinze dòlars- que acumula augments en les vendes.

L’altre salvavides que li ha quedat al sector és la salut. Fitbit ha desenvolupat una línia de negoci centrada a desenvolupar dispositius que puguin ser homologats per les autoritats sanitàries nord-americanes. Mentrestant, Apple treballa perquè la intel·ligència artificial permeti mesurar la pressió arterial i les apnees de la son tan sols portant un dels seus rellotges al canell. El sector sanitari fa temps que imagina un futur en què els nostres propis dispositius avisin el metge de capçalera quan un indicador mèdic ens ha de començar a preocupar. Abans que es compleixi la utopia wearable, però, els fabricants encara han de resistir contra l’oblit.