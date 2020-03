El videojoc català que es va pintar amb aquarel·les

Una protagonista que busca la seva veu mentre ha de recuperar tots els colors del món, d’un món que s’ha convertit en un llenç blanc. Així comença l’aventura de Gris, el videojoc desenvolupat pels catalans Nomada Studio, a través dels traços i les aquarel·les de l’il·lustrador Conrad Roset i que s’ha convertit en tot un èxit, sobretot a la consola Nintendo Switch. No és el primer ni l’últim projecte -explica el seu cofundador Roger Mendoza- que es va crear en una nit de cerveses al barri de Gràcia. “Ens vam trobar tots en un bar i, per pura casualitat, em vaig asseure al costat del Conrad”, recorda. Mendoza portava sis anys treballant per a la multinacional francesa dels videojocs Ubisoft en sagues famoses com Assassin’s Creed, però tenia ganes de fer “alguna cosa més petita”. Ell i el seu soci Adrià controlaven el desenvolupament tècnic, però els faltava l’art. “I en Conrad tenia una idea però li faltaven programadors”, afegeix.

Aquesta va ser l’espurna perquè entre tots tres comencessin a pensar en la manera de crear un videojoc basant-se en els dibuixos de l’il·lustrador, un procés que va arrencar el gener del 2016 i va culminar a Alemanya l’agost següent. Els fundadors de Nomada Studio van participar en una fira del sector per buscar finançament i allà van trobar l’última pota que els faltava perquè Gris arribés a les consoles. En el món dels videojocs també hi ha editorials (en anglès, publishers ) que s’encarreguen de fabricar i distribuir el producte final dels estudis. En el cas de Nomada, aquest rol el va exercir la nord-americana Devolver. “Portàvem un any sense ingressos, vam signar el contracte i el desembre del 2016 ja havíem creat l’empresa”, destaca Mendoza. De fet, enmig d’aquesta travessia reconeix que el videojoc va evolucionar bastant i, malgrat que va néixer pensat per als dispositius mòbils, aviat va saltar a l’ordinador.

El joc va guanyar un dels Game Awards, els Oscars de la indústria, per la seva originalitat

La producció havia de durar 18 mesos i finalment en va durar 21. El cofundador de Nomada reconeix que les bones notícies els van agafar per sorpresa. El boom de Gris -ja acumula 900.000 vendes- va arribar amb la nova aposta de Nintendo, la consola de dues pantalles Switch. “Quan vam acabar el projecte vam fer una aposta interna i tots vam quedar molt lluny de les previsions”, admet Mendoza. Amb Devolver, l’estudi va tenir “absoluta llibertat creativa” per, a banda de les il·lustracions de Roset, incloure-hi la música del grup indie barceloní Berlinist. “L’experiència és com si estiguessis interactuant amb una obra d’art”, descriu l’Oriol, un aficionat a la consola que ja s’ha passat el joc quatre vegades. Mendoza explica que des del principi van concebre Gris com un joc “per a tots els públics”, en què la barrera d’entrada no fos“molt bèstia” i fos relativament fàcil arribar fins al final, ja que el personatge no pot morir. Un exemple d’això és que el seu pare és un dels que han anat passant pantalles.

Tot i que els efectes gràfics no van convertir-se en un maldecap, el cofundador de Nomada admet que el més difícil va ser aconseguir que realment cada escenari del joc fos únic per aconseguir una versió “molt polida”. Un any i tres mesos després del llançament, el món reomplert de colors de Gris ja té un premi a millor joc d’impacte dels Game Awards, que s’entreguen a Los Angeles i estan considerats els Oscars de la indústria.

La iniciativa va començar amb ells tres, però en el punt més àlgid del desenvolupament del joc hi van passar 18 treballadors. Tot i així, un cop va acabar la voràgine els fundadors van decidir prendre’s uns mesos de descans per anar als Estats Units i tornar amb noves idees. El resultat serà un nou videojoc que està en una fase embrionària. “Serà semblant a Gris en el sentit de fer una cosa polida i impactant”, revela Mendoza. Els colors de Conrad Roset i la música de Berlinist, avança, també hi tornaran a ser.