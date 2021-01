L’empresa valenciana de desinfecció de covid-19 que utilitza Putin

“Hem aconseguit que el president Putin passi cada dia per sota d’un dels nostres arcs de seguretat i desinfecció”. És una de les principals fites de les quals presumeix Inaltech, una petita companyia d’Ontinyent que ha sabut aprofitar els desafiaments plantejats per la pandèmia de coronavirus per reorientar la seva producció i, en menys d’un any, exportar els seus equipaments a 25 països d’arreu del món, entre els quals el Brasil, Nigèria, França, els Estats Units i Rússia, el seu principal client.

Bona prova de l’èxit de l’empresa valenciana és que aquest 2020 gairebé han doblat la plantilla: han passat de 36 a 60 empleats. També destaca l’augment de la facturació, que s’ha triplicat: d’un a tres milions d’euros. Uns resultats que han cridat l’atenció de la Cambra de Comerç de València, que li ha concedit el Premi Jove Empresa Internacional. “El nostre encert neix d’haver tingut la visió d’avançar-nos i de ser versàtils. Ens adaptem a les necessitats de cada client i realitzem dissenys exclusius”, resumeix Rafa Mas, que amb només 31 anys és gerent i copropietari de la companyia.

Un altre dels elements que ha valorat la cambra és que Inaltech hagi aconseguit obrir-se camí en els mercats internacionals sense abandonar la Vall d’Albaida, una comarca de l’interior del País Valencià que vol revitalitzar el seu teixit productiu i reconvertir una indústria tèxtil de prestigiós passat en un clúster sanitari de present i, sobretot, futur.

L’empresa ha passat de fer bastidors i cintes transportadores a produir equipaments per eliminar el covid-19

Al capdavant de l’empresa, a més de Rafa Mas, hi ha el seu germà Iván, de 40 anys, que exerceix les tasques de director de producció. Junts van decidir reorientar la companyia, dedicada a la producció de bastidors i cintes transportadores, i apostar per la fabricació d’equipaments per eliminar el covid-19. Amb aquest objectiu van crear la marca Disinvirus i van dissenyar 14 dispositius per a la desinfecció de productes i persones que ja fan servir edificis oficials, terminals de passatgers o la indústria alimentària. Els equips de més èxit són una cinta transportadora que utilitza llum ultraviolada per eliminar tot tipus de molècules i bacteris, un arc de seguretat, control de temperatura i desinfecció amb aigua ionitzada i un túnel per esterilitzar carros de supermercats.

L’aposta els ha sortit bé, i els dispositius per eliminar el covid-19 ja suposen el 60% de la facturació de l’empresa. Entre els seus clients destaquen companyies de telecomunicacions com Orange o Vodafone, que utilitzen la tecnologia d’Inaltech per esterilitzar els productes que envien als seus abonats; el govern rus, que ha instal·lat els seus arcs de seguretat i desinfecció a l’Ajuntament de Moscou i en alguns edificis presidencials, o la cadena de supermercats gallega Gadis, que ha adquirit el túnel que permet eliminar els patògens que es dipositen als carros de la compra. En la llista de clients d’Inaltech també hi ha altres grans companyies com Sanitas o Mútua Madrilenya.

Una bona mostra del creixement de la companyia és que per atendre l’augment de la demanda dels seus equips ha necessitat el suport d’altres empreses d’Ontinyent. Més encara, quan els germans Mas defensen que el més “prudent” és augmentar la plantilla de manera “progressiva”, així com mantenir la producció a Ontinyent. Un objectiu que fins ara han assolit. L’única excepció són els equips destinats al mercat rus, perquè la legislació de l’estat euroasiàtic obliga a fabricar-ne una part allà. “Nosaltres hi enviem el material i el munta una empresa col·laboradora”, explica el gerent.

Tot i que defugen donar noms, des d’Inaltech admeten que durant els últims mesos han rebut ofertes d’inversors i també de compra, però que les han rebutjades per, segons Rafa Mas, “no donar a uns altres el benefici de tot l’esforç fet per nosaltres”. La que sí que han acceptat és una subvenció de 50.000 euros del programa de la Generalitat Valenciana per estimular la investigació en dispositius que permetin lluitar contra el covid-19.

“La línia a seguir ha de ser aquesta, incentivar la innovació”, subratlla el gerent, que reclama que el clúster sanitari a la Vall d’Albaida no se centri en el sector tèxtil i la producció de mascaretes o equips de protecció. “Cal decantar-se pel vessant tecnològic, que és el futur, perquè, més enllà del coronavirus, la necessitat de tenir espais segurs ha vingut per quedar-se”, conclou.