Un tatuatge que facilita l’entrada (i genera dades)

Només és una prova en què participen un centenar de persones, però ja hi ha satisfacció entre els impulsors pel resultat. Es tracta d’un tatuatge electrònic desenvolupat per un equip de l’escola universitària d’enginyeria i disseny Elisava de Barcelona, que s’ha provat a l’OFFF Festival, la trobada internacional de creativitat, disseny i cultura digital que s’ha celebrat a Barcelona. Es parla de tatuatge electrònic però més aviat és un adhesiu a la pell que porta inserit un nanoxip que emet una radiofreqüència.

La prova és important perquè la directora del projecte, Jéssica Fernández, no vol que quedi com un pur desenvolupament del laboratori de la universitat: vol anar més enllà. De moment se n’està tramitant la patent i ja han començat els primers estudis per fer una spin-off que s’acabi convertint en una empresa sorgida de la universitat. Per fer la prova van demanar voluntaris entre els assistents a l’OFFF -un centenar entre els 5.000 assistents-, i no els en van faltar. El dia de l’obertura del festival al Disseny Hub hi havia cua per posar-se el tatuatge.

En aquest cas, explica Jéssica Fernández, només s’ha utilitzat per facilitar l’entrada als assistents al festival i saber quins moviments fan. Però les aplicacions de futur són moltes més, explica. “Pot interactuar amb el mòbil o qualsevol altre dispositiu”, assenyala, i això permetrà des de fer pagaments a emmagatzemar les fotografies i els documents. Hi veu moltes aplicacions, des del transport públic -podria fer la funció d’un títol de transport- als hospitals, on es podria posar el tatuatge als malalts en el moment d’ingresssar-hi i anar-hi introduint tota la informació de proves, tractaments, dietes i medicació, per exemple, per simplificar l’historial clínic.

A més, Fernández creu que el producte té viabilitat econòmica. En aquesta prova, el preu de cada tatuatge electrònic és d’aproximadament 3 euros, i es podria rebaixar a 1 euro si se’n fes una producció industrial. Per fer-se’n una idea, la tradicional polsera que s’utilitza en molts festivals té un cost superior, de 5 euros, i ofereix moltes menys funcions.

Per a grans esdeveniments, indica Fernández, podria ser molt útil. El tatuatge permetria anar als assistents amb les mans lliures, sense estar pendents d’un mòbil que es pot perdre o una cartera que et poden robar.

Però els avantatges no són només per als usuaris. També els organitzadors en poden treure profit, explica Pep Salazar, director executiu de l’OFFF Festival. Per exemple, se’n poden treure mapes de calor per saber a quines conferències assisteixen més persones, quins moviments fan dins el recinte i promoure la interacció amb els participants. De fet, si en un gran esdeveniment tots els assistents portessin el tatuatge, la quantitat de dades generades permetria als organitzadors obtenir molta informació amb tècniques de big data.

La prova a l’OFFF s’ha dut a terme amb una primera versió del tatuatge, fets manualment un a un i personalitzats amb el logo del festival. Però al laboratori ja n’hi ha una altra versió més avançada que es podria utilitzar en la prova següent. Rere aquest producte hi ha dos anys de feina i desenvolupament de l’equip que dirigeix Jéssica Fernández.