La ‘start-up’ que sap les adreces de correu de gairebé tothom

És molt provable que l’adreça del director comercial a qui vol contactar una pime segueixi una fórmula recurrent: el nom, seguit d’un punt, el cognom i el domini de la companyia per a qui treballa. Amb una mica de recerca a les xarxes potser es pot aconseguir trobar el seu correu electrònic. Però fer-ho amb una llista de 100 directius ja és més complicat. Aquesta missió impossible és la que vol resoldre FindThatLead, una empresa catalana que ha desenvolupat una eina per trobar informació corporativa a través d’un algoritme predictiu. “Totes les dades són públiques i la majoria es poden trobar a Google, però el sistema també ho fa a través de la predicció”, explica Gerard Compte, el seu conseller delegat. Això vol dir que si rastreja per la xarxa correus d’altres treballadors de la mateixa empresa pot deduir quina serà la fórmula que utilitza el d’un empleat concret.

L’emprenedor insisteix que l’aplicació de la nova normativa europea de protecció de dades -la temuda RPGD- no ha perjudicat el seu negoci, més aviat al contrari. “Ara hi ha menys spam i llistes de distribució intrusives. Nosaltres ensenyem a les empreses a enviar mailsamb amor”, diu Compte. FindThatLead va sorgir després de conèixer el seu soci, Cristian Vitales, en una acceleradora de negocis digitals a Barcelona. Van començar amb una estructura senzilla i una extensió per a Google Chrome que -assegura Compte- al cap d’uns mesos acumulava 1.000 descàrregues. Ara l’empresa treballa amb clients com el fabricant de cotxes BMW, la consultora KPMG o la plataforma de software comercial Salesforce. “L’essència del producte és que les empreses es comuniquin amb els seus millors clients”, afirma el conseller delegat. La plataforma catalana també permet buscar en massa els dominis d’una empresa concreta i connectar-los amb els perfils a les xarxes socials dels directius com ara LinkedIn o Twitter.

El model de negoci de FindThatLead es basa en una subscripció, que pot anar de ser gratuïta per a 150 cerques mensuals fins a uns 50 euros per 5.000 adreces de correu electrònic. Actualment tenen 100.000 usuaris, però voldrien acabar l’any multiplicant aquesta xifra per cinc, fins al mig milió. De fet, l’equip de deu persones està repartit al 50% entre Barcelona i diferents punts del món, perquè la major part dels seus ingressos es generen fora de l’Estat, principalment als Estats Units. “Ara ens volem centrar en la retenció i l’adquisició de nous clients”, diu Compte. Segons l’emprenedor, la seva facturació se situa entre els 40.000 i els 100.000 euros mensuals i la companyia no té pèrdues. Per al 2019 esperen que aquestes xifres creixin un terç i situar-se d’aquí uns mesos en 130.000 euros d’ingressos recurrents.

Tot i que la start-up fa cinc anys que es mou per l’entorn tecnològic de Barcelona, Compte prefereix créixer a poc a poc i no ha volgut obrir el capital de la companyia a rondes d’inversió. “Preferim fer poques despeses perquè hi hagi caixa i poder tenir una llibertat brutal amb el que fem”, afirma el conseller delegat de FindThatLead. Tot i així, sí que es passegen per fires del sector com el 4YFN i el Mobile World Congress, on aquest any tindran un estand propi. Precisament, han creat una nova funció perquè les empreses puguin fer fotografies a les targetes de les persones que coneguin a l’esdeveniment i després fer-los campanyes de màrqueting individualitzades.