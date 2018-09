El ‘software’ policia que enxampa els que venen sense permís a la xarxa

Les falsificacions no són l’únic maldecap per a les empreses que volen protegir la seva propietat intel·lectual. La venda online ha generat un mercat paral·lel de portals on es poden comprar tota mena de productes que no sempre compten amb el vistiplau de les marques. Aquest és el nou propòsit de Laura Urquizu, l’emprenedora que des del 2014 és al capdavant de Red Points. Aquesta start-up amb seu a Barcelona s’ha especialitzat els últims anys en les solucions tecnològiques per detectar la pirateria, les falsificacions i els continguts il·legals que inunden la xarxa.

Però ara la companyia s’ha adonat que ja no cal vendre una còpia per infringir la propietat intel·lectual d’una altra empresa. És per això que ha obert una nova pota de negoci amb la detecció del frau que es comet a través de les pàgines d’ e-commerce en què distribuïdors no autoritzats venen productes autèntics d’una marca concreta. “Monitoritzem el comportament dels distribuïdors online perquè no es posin preus i condicions diferents dels del fabricant”, explica Urquizu. L’emprenedora opina que el problema és l’escàs control que tenen les empreses -especialment les de gran consum- sobre la venda dels seus productes a la xarxa. Per exemple, pot ser que un distribuïdor online que només té una llicència per vendre unes sabates esportives a Espanya les estigui comercialitzant també a Portugal sense que la marca ho arribi a saber mai. De fet, assegura que fins i tot es poden trobar casos com aquests a les principals plataformes de comerç electrònic com ara Amazon i Alibaba. “El consumidor tampoc ho sap mai, perquè el problema es queda entre la companyia, el distribuïdor i la plataforma”, diu Urquizu.

Encara que ha obert noves àrees d’activitat, la companyia catalana no ha deixat de banda la detecció de còpies de productes físics a la xarxa. “El mercat de les falsificacions al món representa al voltant d’1,7 bilions de dòlars i no fa sinó augmentar”, explica Urquizu, i afirma que el 10% de les empreses estan afectades per les falsificacions. A banda de l’impacte monetari, l’empresària apunta que el que més preocupa les marques és com tot plegat afecta la seva reputació, sobretot en sectors en què els controls de qualitat són estrictes. “Encara ens trobem amb clients que no són conscients del volum d’aquest negoci”, diu. La majoria d’aquestes còpies encara venen de la Xina, tot i que l’emprenedora afirma que el frau de la distribució online no té fronteres.

La consellera delegada de Red Points admet que l’adopció generalitzada de les plataformes de streaming de continguts ha representat un cop dur per a la pirateria i ara el seu creixement no és exponencial, però assegura que continua sent “un problema molt gran”. “La nostra visió és fer d’internet un lloc més segur, tant per a les marques com per als consumidors”, defensa Urquizu.

Des de principi d’any la companyia compta amb una oficina de 15 treballadors a Nova York, des d’on gestiona la seva presència als Estats Units (on obté el 35% dels ingressos). El 95% del negoci de Red Points ja es genera fora d’Espanya, que només representa el 5% restant. Aquesta expansió també ha sigut possible gràcies a la injecció de deu milions d’euros que l’empresa va aconseguir captar el gener passat. L’operació la va encapçalar el fons de capital risc europeu Northzone, però va comptar amb inversors anteriors com Sabadell Venture Capital i Mangrove Capital Partners, un dels primers inversors de Skype.

Urquizu prefereix no donar detalls sobre la facturació de l’empresa, però afirma que va obtenir durant el mes d’agost uns ingressos recurrents de deu milions d’euros, deu cops més en comparació amb el milió d’euros que ingressava durant el mateix mes del 2016. El model de negoci de la start-up es basa en una quota mensual que paguen els clients.

Tot i així, l’empresa encara no busca arribar al break even, sinó que prefereix continuar invertint en el seu creixement. La plantilla ja suma més de 150 treballadors i es continuarà ampliant al llarg del 2018. Red Points també té altres fites a l’horitzó, com ara una eventual sortida a borsa, encara que Urquizu no hi posa data. “La nostra ambició és global”, afirma.