¿Qui seran els campions empresarials del superordinador?

Aquesta setmana Barcelona ha aplaudit l’arribada d’una màquina que -si tot segueix segons els auguris de la ciència- serà capaç de fer 200.000 bilions d’operacions per segon des d’una antiga capella amagada entre jardins a la part alta de la ciutat. El Barcelona Supercomptuting Center (BSC) acollirà finalment el MareNostrum 5, la nova versió del superordinador que hi ha actualment a les seves instal·lacions i que multiplica per vint les prestacions del seu predecessor. La fita suposarà una inversió de 200 milions d’euros -la meitat provinents de Brussel·les-. Però ¿quin impacte pot tenir per a les empreses de la ciutat?

“És una notícia molt positiva”. Així valora l’arribada del superordinador Carlos Abellán, el conseller delegat de Quside, una spin-off nascuda en les hores de recerca a l’Institut de Ciències Fotòniques (IFCO). El seu equip dissenya components no gaire allunyats dels càlculs que es fan al BSC. “Fa quatre anys érem aquells nens macos de la quàntica”, riu. Quside desenvolupa noves tècniques de criptografia més segures per reforçar la protecció de les comunicacions. La resposta està en la quàntica, que els permet operar un generador de números aleatoris amb una velocitat superior a les tecnologies actuals. “Les combinacions que pots crear són totalment impredictibles”, assegura Abellán. El sistema l’incorporen en un xip per incrementar la ciberseguretat en centres de dades, però també està pensat per a indústries com l’internet de les coses. Com més dispositius connectats hi ha, més preocupa a les empreses garantir que les comunicacions que es creuen entre ells estan protegides; Quside aspira a fer servir la quàntica per aconseguir-ho. I no està sola: altres start-ups com Qilimanjaro o Signadyne també ho han provat.

Amb l’arribada del nou superordinador, Abellán espera poder experimentar amb els seus xips, però també que els serveixi per atreure més professionals especialitzats a la ciutat. “Tenim la sort que de l’IFCO en surt molt talent, però és vital que hi hagi més programes”, insisteix. Aquesta és la mateixa preocupació que ronda pel cap d’Alfonso Rubio-Manz, president deBarcelonaqubit, un think tank que promou les bondats de la quàntica també per al món empresarial. Aquest expert considera que l’impuls de Barcelona com a hub d’aquest sector a Europa no només donarà ales a l’univers emprenedor.

“Hi ha sectors evidents com la banca, les assegurances, les farmacèutiques o l’automoció, que també se’n beneficiaran”, apunta Rubio-Manz. Així doncs, assenyala les principals empreses catalanes d’aquests àmbits i assegura que tenir a prop el MareNostrum 5 facilitarà que adoptin abans tecnologies relacionades amb la quàntica. Ignasi Belda, divulgador científic i exdirector del Parc Científic de la UB, frena l’entusiasme i adverteix que els efectes d’aquesta decisió es veuran a llarg termini. “Encara és un element de recerca lluny d’aplicacions comercials, però en deu anys pot fer un salt qualitatiu”, diu.

Altres empreses catalanes hi poden sortir guanyant de manera tangencial. Moca Platform és una companyia de Sant Cugat del Vallès que ha creat un programariper fer anàlisis de dades geolocalitzades. És a dir, es connecten a la base d’usuaris d’aplicacions o marques i recullen els patrons de comportament dels consumidors per fer-los ofertes i promocions més personalitzades. El seu cofundador Oleg Morajko ja va treballar en una etapa anterior en programes de processament amb el MareNostrum i ara hi veu una oportunitat de negoci per a la seva pròpia empresa. “Sense aquesta possibilitat tan a prop no podríem ampliar a tècniques més sofisticades”, explica. Aquest any vol anar un pas més enllà experimentant amb el superordinador.