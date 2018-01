El sensor que avisa els cervesers quan s’acaben els barrils

¿Quants barrils de cervesa es reomplen durant un Barça-Madrid? ¿I si durant el partit es posa a ploure? La predicció de dades i l’internet de les coses també han arribat a la indústria del llúpol i ja hi ha una start-up que aconsegueix dir als distribuïdors de cervesa quanta beguda queda als barrils que reparteixen. Es tracta de B24IoT, una companyia catalana que ha desenvolupat una tecnologia que permet fer servir els ultrasons per calcular la distància entre un sensor situat al fons del barril i la part superior. Tot i així, el seu negoci va més enllà dels litres de cervesa. La companyia ha creat una plataforma d’intel·ligència de negoci perquè aquestes dades ajudin les cerveseres a prendre decisions en la seva operativa.

Per exemple, la informació els pot dir en quines franges horàries es consumeix més cervesa i les zones on s’està a punt d’acabar, per optimitzar els esforços en la distribució. “També es pot saber en temps real l’acceptació d’una nova cervesa al mercat, en comptes d’esperar un parell de mesos perquè surtin les dades de vendes”, explica el cofundador del projecte, Antonio Martín. En l’últim any, la companyia ha participat en el Barlab, l’acceleradora de Mahou San Miguel per descobrir negocis que revolucionin el sector cerveser. En aquest procés han passat per diferents departaments de l’empresa madrilenya, per entendre quin impacte tindria la seva invenció en cada una de les àrees. Arran d’aquest contacte, la start-up està treballant per fer un projecte final amb el grup i portar la tecnologia a escala real.

Tot i així, aquest model de negoci no va sorgir amb cervesa, sinó amb el butà. Un dels socis de Martín (en són sis) era el propietari d’una de les poques agències de distribució d’aquest gas que queden a Barcelona. Ja fa un parell d’anys es van qüestionar com podien convertir en intel·ligents les bombones de butà, un negoci força estancat en la tradició. Aleshores van idear un sistema per informar els usuaris i les distribuïdores quan els dipòsits estiguessin a punt d’esgotar-se, connectat a una aplicació mòbil per poder encarregar-ne un altre sense haver d’esperar el repartidor. D’aquí va sortir el primer nom de l’empresa -Butano24-, que s’ha acabat escurçant en B24IoT.

Precisament Martín explica que la tecnologia es pot aplicar a qualsevol mena de dipòsit tancat en què sigui complicat saber-ne els nivells. En aquest sentit, l’empresa també ha fet proves amb els contenidors de gas o gasoil i amb les reserves de gasos mèdics, com ara l’oxigen, que es fan servir als hospitals. “El nostre client sempre és qui crea el producte (per exemple, la distribuïdora), i alhora el pot incorporar com un servei gratuït per als seus propis clients”, afegeix l’emprenedor. Martín és enginyer de telecomunicacions i va ser un dels desenvolupadors del centre de compatibilitat electromagnètica que la multinacional de certificacions Applus -on va treballar 25 anys- té a Bellaterra. Fins ara B24IoT s’ha finançat amb fons propis i actualment hi treballen una desena de persones. Tot i així, Martín veu el negoci com un projecte escalable i està en contacte amb un inversor nord-americà per fer el salt als Estats Units. La companyia també compta amb Vodafone com a soci tecnològic i està col·laborant amb Repsol per fer una prova pilot amb els seus dipòsits de gasoil.