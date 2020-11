La segona vida de les bateries de cotxe que t’abaratirà el rebut de la llum

Fins ara en algunes instal·lacions d’autoconsum solar s’hi posaven bateries com a sistema de suport, que permeten emmagatzemar l’energia generada durant el dia per poder consumir-la a la nit, quan no se’n produeix. Ara una cooperativa de Sabadell, Som Confort Solar, ha fet un pas més i ha posat en marxa a Catalunya un sistema que utilitza bateries de cotxe elèctric usades en sistemes d’autoconsum solar. La prova ja s’ha fet a prop de Martorell, i el resultat és una casa que genera la seva pròpia electricitat i que pot ser energèticament autònoma, és a dir, que podria desconnectar-se de la xarxa.

Per fer-ho, aquesta empresa de Sabadell s’ha aliat amb la navarresa Bee Planet Factory, una companyia especialitzada en bateries amb un canvi de model en el negoci que es basa en la reutilització i, per tant, aconsegueix un impacte zero en l’ús de les primeres matèries. L’objectiu no és només no contaminar sinó reutilitzar primeres matèries crítiques que tenen un alt cost d’extracció, com el níquel o el liti.

Andrés Cano, soci i president de la cooperativa Som Confort Solar, explica que va contactar amb Bee Planet Factory a través de la xarxa social LinkedIn. Ara la cooperativa de Sabadell s’ha convertit en l’empresa instal·ladora de les bateries de la companyia navarresa.

A la casa de Martorell hi han instal·lat una bateria de 4 kWh, prou potent per a un habitatge unifamiliar, tot i que també permeten posar sistemes d’emmagatzematge de 4, 8 o 12 kWh. L’avantatge d’utilitzar aquest tipus d’aparell és que estan dissenyats per a un ús inicial molt exigent, la tracció d’un vehicle, i, per tant, tenen una segona vida molt útil com a bateries estacionàries.

Els cotxes elèctrics, amb el temps, perden autonomia, explica Cano, i normalment llavors se’ls canvien les bateries per unes de noves. A Bee Planet Factory agafen les de segona mà, repassen que els mòduls estiguin bé i els donen aquesta segona vida, explica Andrés Cano. “Aquestes bateries encaixen molt bé per a l’ús domèstic”, diu el president de la cooperativa vallesana.

Per al consumidor aquesta solució és força rendible. És cert que aquests aparells tenen una vida més curta que una bateria nova d’una instal·lació d’autoconsum. Però, a més de l’estalvi en primeres matèries, que les fa més sostenibles, tenen un altre avantatge molt important: el preu. Segons Cano, aquest aparell costa la meitat de la despesa d’una instal·lació d’autoconsum elèctric, i les bateries que ja s’han utilitzat en cotxes surten a meitat de preu. Una instal·lació mitjana, doncs, pot costar uns 8.000 euros. Si, a més, s’hi posa bateria, el doble. Però si se n’utilitza una de cotxe elèctric de segona mà l’estalvi per a l’usuari pot arribar a ser d’uns 4.000 euros.

L'estalvi que representa instal·lar bateries reutilitzades en lloc de noves pot arribar als 4.000€

Cano considera que l’autoconsum solar és prou rendible actualment. L’estalvi en la factura elèctrica per a una família pot anar del 70% al 95%, en funció de la instal·lació, la seva ubicació o les hores de sol, entre altres elements. En la situació de tipus d’interès negatius actuals, “és més rendible tenir els diners a la teulada de casa que al banc”, assegura. La inversió feta per un consumidor en una infraestructura d’aquest tipus es pot recuperar en un període d’entre sis i deu anys, en funció del nombre de plaques i bateries instal·lades, entre altres factors.

Amb una bona instal·lació i el suport de la bateria, un habitatge pot ser totalment autònom, però Cano recomana mantenir la connexió a la xarxa elèctrica i, si hi ha excedent de generació, que es compensi en el rebut de la llum. Estar connectat -reconeix- assegura el subministrament en cas d’una avaria, o d’una situació climatològica de falta de sol.

El president de la cooperativa vallesana afirma que, com altres instal·ladors d’autonconsum solar, actualment està vivint un boom. En els mesos de confinament, de març a juny, es va disparar un 54% la instal·lació de plaques solars a Catalunya. De fet, el creixement d’aquestes infraestructures al Principat ha sigut imparable (amb una mitjana d’un 52% cada trimestre) tant en particulars com empreses des del 2019, quan es va posar fi a l’anomenat impost al sol.