El retrovisor de Ficosa que paga l’autopista i t’informa del trànsit

Fa molta ràbia pagar el peatge, entrar a l’autopista i caure de ple en un embús. Això ara es pot evitar (al Japó) amb un retrovisor desenvolupat per l’empresa catalana Ficosa. Un mirall que permet pagar el peatge com si fos un Teletac, però a més dona informació al conductor, per exemple, de l’estat del trànsit, però també de tot el que hi vulgui incloure l’operador de la via. És una aportació de la companyia de Viladecavalls a l’anomenat cotxe connectat i intel·ligent de què tant parlen els fabricants d’automòbils, ja que pot interactuar amb la infraestructura i fins i tot amb altres vehicles.

Ficosa ha arribat a un acord amb BMW per equipar amb aquest mirall les unitats que s’exportin al Japó del seu nou model X5, que es va presentar el febrer passat. Un acord important, perquè preveu 320.000 unitats d’aquest model que portaran el retrovisor entre el 2021 i el 2031, una xifra que se suma a un contracte anterior, que s’acaba el 2026, de 420.000 unitats. “L’acord ens permet amortitzar abans la inversió en desenvolupament que vam fer en aquest producte”, indica Mercedes Pujol, directora de la unitat de negoci de retrovisors de Ficosa.

El producte es fa per al Japó, on hi ha un estàndard únic per a pagament a distància dels peatges. Això no és viable a Europa, on cada estat té un sistema diferent i tampoc no hi ha un protocol únic de sistema de pagament.

El retrovisor va més enllà del que és un Teletac. “El Teletac no és intel·ligent, el retrovisor sí”, explica Mercedes Pujol. El sistema que utilitza aquest mirall és l’ETC (Electronic Toll Connect), que permet enviar informació al peatge però també rebre’n. A més, té altres avantatges. El pagament del peatge es fa amb targeta de crèdit, que s’introdueix dins del retrovisor per una ranura lateral. Això permet que, a diferència del teletac, no es vegi des de fora, i així deixa de ser una temptació per als pispes. Però, a més, el conductor pot gestionar els pagaments escollint, si té més d’una targeta, amb quina vol pagar cada vegada. I fins i tot, si el mateix vehicle l’utilitzen diferents conductors, cadascun pot pagar el peatge amb la seva pròpia targeta.

Tenir de soci Panasonic facilita les inversions en aquest tipus de productes Mercedes Pujol

A més de la ranura, el retrovisor incorpora un display en el qual el conductor rep la informació, i una pantalla integrada en el mirall a través de la qual s’informa de la transacció electrònica, amb la qual cosa el conductor s’assegura que s’ha pagat el peatge i sap la quantitat que li carregaran a la targeta de crèdit. Però, a més, a la pantalla es poden rebre altres informacions, com l’estat del trànsit, avisos sobre obres a la via o qualsevol altra incidència que hi pugui haver.

L’aliança de Ficosa amb Panasonic és un factor important en el desenvolupament d’aquest producte. El president del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya, Josep Maria Vall, veu en Ficosa un exemple de les aliances que han de fer les empreses catalanes del sector per sobreviure als canvis que comporta el cotxe connectat, la conducció autònoma i la indústria 4.0. I Mercedes Pujol reconeix que tenir un soci com Panasonic “facilita inversions com la que s’ha fet desenvolupant aquest producte”. “Hi ha sinergies molt clares amb Panasonic”, assegura la responsable de retrovisors de Ficosa, que reconeix que sense el soci japonès hi haurien d’haver destinat molts més recursos.