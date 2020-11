Ja pots respondre els ‘whatsapps’ mentre condueixes i sense accidents

De cop, notes que el cotxe del davant gira lleugerament cap a la dreta. El vehicle fa uns girs estranys i ara s’inclina perillosament cap al costat contrari del carril. És finalment quan avances el conductor que resols la incògnita. Mentre amb una mà agafa el volant, amb l’altra sosté el telèfon mòbil i tecleja frenèticament la resposta a un missatge de text. Aquesta escena es repeteix molt sovint a la carretera i, com sempre, pot tenir dos finals. La imprudència del conductor pot sortir-li gratis o ser la causa d’un accident de cotxe que pot ser mortal.

Amb la irrupció dels telèfons mòbils, les pantalles s’han convertit en un dels principals detonants dels sinistres a la carretera. Viure de manera recurrent aquesta experiència va ser el que va empènyer Kevin Arjona a dissenyar una aplicació per minimitzar les distraccions al volant per donar una ullada al WhatsApp. MyFreeHands permet al conductor escoltar els missatges de text o les notificacions mentre segueix atent a no xocar amb la resta dels vehicles.

Aquesta solució avisa l’usuari quan li arriba una notificació i li pregunta si la vol escoltar. De fet, també pot saber abans de quin contacte és el missatge en cas que no desitgi que el senti un acompanyant. Després d’aquests filtres, l’aplicació també habilita una resposta automàtica que s’ha de programar abans de posar el cotxe en marxa. D’aquesta manera, el conductor pot avisar directament el seu interlocutor que està al volant i reprendre la conversa quan arribi a la destinació. En cas contrari, pot dictar un missatge que l’aplicació tornarà a llegir per comprovar si hi ha errors de transcripció. “Els cotxes més nous potser tenen Bluetoothintegrat, però el parc automobílistic espanyol és molt antic en general”, explica Kevin Arjona, el conseller delegat de l’empresa que ha creat l’apli, Securedrive. El directiu destaca que, a diferència dels competidors, el sistema atura directament la ràdio per escoltar els missatges a través dels altaveus del cotxe.

A més, Arjona explica que l’apli no només funciona amb WhatsApp, sinó amb qualsevol servei que impliqui rebre notificacions, com ara Telegram, Instagram o missatges SMS. La companyia també ha desenvolupat una versió premium de MyFreeHands que suma altres funcions: el conductor pot rebre avisos si supera la velocitat permesa en el tram de via pel qual està circulant o sobre els tallers i gasolineres més propers. “Fem servir les funcions de geolocalització del GPS”, afegeix l’emprenedor sobre la modalitat de pagament, que té un cost anual de 18 euros per als usuaris. Per més endavant, la companyia també vol arribar a acords amb fabricants de cotxes perquè el seu sistema pugui avisar d’altres incidents relacionats amb el mateix vehicle, com ara l’estat dels neumàtics o la pressió de l’oli.

La idea de Securedrive va començar a rondar-li pel cap a Arjona a finals del 2018, però va ser l’abril del 2019 quan finalment va constituir la societat amb el seu soci. Tots dos ja comptaven amb altres negocis relacionats amb el màrqueting digital. “Ara mateix tenim pèrdues i la facturació és testimonial, però amb la poca publicitat que n’hem fet estem obtenint bons resultats”, diu el directiu. L’estratègia comercial de MyFreeHands passa per les asseguradores. Arjona afirma que estan en converses avançades amb diversos grups perquè incloguin el seu producte a les seves pòlisses. “Només amb un milió de pòlisses estaríem parlant de 900.000 euros nets a través d’una sola empresa”, indica l’empresari. Tot i així, admet que els primers contractes no arribarien fins a mitjans del 2021. “El creixement serà exponencial perquè podem fer un llançament a nivell europeu”, avança. Arjona vol fitxar un director d’internacionalització i ja s’ha fixat en mercats com França, Alemanya o Holanda.

En plena pandèmia, però, el full de ruta de MyFreeHands també anirà molt lligat a l’evolució de les restriccions a la mobilitat dels ciutadans. “Amb l’estat d’alarma vam haver de llençar el pla de màrqueting que teníem a les escombraries”, reconeix Arjona. Abans de l’esclat de l’emergència sanitària, assegura que havien arribat a registrar 2.000 missatges simultanis dels seus prop de 10.000 usuaris. Ara l’activitat s’ha tornat a animar i l’empresa també vol explotar la via dels clients corporatius, per exemple flotes de VTC -les que fan servir Uber o Cabify- que l’utilitzin com una eina de comunicació entre els conductors i la central, lliure de distraccions.