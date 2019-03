Els rescatadors de les compres abandonades a les botigues online

Quan remenes articles i ofertes en una botiga és possible que al final te’n desdiguis i aquella samarreta que t’havia enamorat a primer cop d’ull acabi abandonada en una pila de roba o al costat de la caixa enregistradora. En canvi, internet té una manera de fer que les compres que abandones et continuïn perseguint un cop has marxat d’una pàgina web. A Catalunya, l’empresa barcelonina Blueknow es dedica a recuperar els carrets digitals plens de productes que no s’han acabat de comprar. “No posem una pistola al cap a ningú: es tracta d’optimitzar el procés de compra de l’usuari”. Així ho explica Santiago Ameller, un dels cofundadors i director d’innovació del projecte. En la seva opinió, internet dona ales a un perfil de consumidors més “calents”, a qui és possible convèncer a posteriori que aquell producte que no van adquirir era una bona ganga. Els usuaris reben un correu electrònic que els recorda la compra i els redirecciona a la web original amb el carret intacte.

Els socis fundadors ja havien treballat plegats en dues empreses, i va ser en l’última -una companyia de software - quan es van adonar que encara faltava molta innovació en el servei dels negocis online. El gener del 2010 van llançar Blueknow amb un primer servei que recomanava productes alternatius dins les plataformes de comerç electrònic. “Fins al 2015 va ser el centre del nostre negoci, però vam veure que no n’hi havia prou i vam pivotar cap a eines més disruptives”, explica Ameller. Va ser a partir d’aleshores que Blueknow va endinsar-se en el territori dels carrets abandonats a la xarxa amb el producte BlueCart, que actualment suposa el gruix de la seva facturació.

Ameller reconeix que la companyia catalana és un petit entre gegants, ja que la majoria dels seus competidors són grans plataformes dels Estats Units i el Regne Unit. Tot i així, assegura que a Espanya són els més ben posicionats. Entre els més de 200 clients, Blueknow ha treballat per a comerços com Carrefour, MediaMarkt i The Phone House. El cofundador de l’empresa considera que el fet que l’eina sigui fàcil d’implementar juga a favor seu. “No cal que ho faci un equip d’informàtica: està pensat perquè sigui directament el responsable de màrqueting qui ho pugui fer servir”, assegura. A més, destaca que el sistema s’adapta a qualsevol tipus de dispositiu. Això significa que encara que el consumidor abandoni la compra amb el mòbil mentre és al metro, la pot recuperar a l’ordinador de l’escriptori quan arriba a l’oficina.

La novetat del fenomen fa que encara no hi hagi gaire estadístiques sobre els nostres hàbits com a consumidors digitals. Tot i així, segons el portal Statista, el 2017 el percentatge de carrets abandonats en el comerç electrònic era gairebé del 70%. És a dir, només tres de cada deu compres que comencen a la xarxa s’acaben executant. Ameller assegura que amb una eina com BlueCart la conversió dels clients que no compren es pot disparar almenys entre un 5% i un 10%. L’emprenedor explica que aquesta tàctica es pot aplicar a tota mena d’indústries, però admet que l’electrònica és l’àmbit en què els productes són més “cobdiciosos”. De fet, les campanyes de Blueknow també serveixen per revifar durant les èpoques de promocions compres que havien quedat oblidades. “Les setmanes abans del Black Friday hi ha una calma aparent, però amb el tret de sortida la impulsivitat es multiplica”, explica Ameller.

A banda dels carrets, el programari de Blueknow també ha aterrat en les campanyes de missatges emergents (els coneguts com a pop-ups ), un concepte “mal vist” pels usuaris, com reconeix el mateix empresari. El sistema de la companyia és capaç de reconèixer quan el comprador està inactiu, i llavors intenta reenganxar-lo amb avisos de descomptes o newsletters. Aquest tipus de màrqueting també es fa de manera segmentada, ja que el programari pot esbrinar el perfil de l’usuari i canviar les ofertes en funció de la demografia i les preferències. “No estem inventant la roda, però funciona molt bé”, diuen des de l’empresa.

Ameller assegura que Blueknow porta tres anys tancant l’exercici econòmic en positiu, és a dir, que no genera pèrdues per als fundadors, i aquest 2019 aspiren a assolir una facturació d’un milió d’euros. En aquest sentit, està empenyent el seu negoci a l’estranger i ja opera amb un soci local a Itàlia. L’empresa té una plantilla d’una desena de treballadors repartits entre dues oficines, a Esplugues de Llobregat (s’hi acaben de traslladar) i Madrid. Precisament aquesta setmana ha guanyat el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2018 per haver aplicat mesures com el teletreball i la formació en horari laboral.