Els porters de discoteca s’armen amb un iPad

A partir d'ara la resposta a la pregunta del milió per entrar a qualsevol discoteca de Barcelona (“Ets a la llista?”) la té un iPad i no una persona. Xceed és una start-up de la capital catalana que ha aconseguit passar el virus de la tecnologia també a les sales de ball. Es tracta d’una aplicació que, com altres plataformes de compravenda d’entrades, permet adquirir els tiquets -amb consumicions incloses o sense- dels locals de nit. Tot i així, també es connecta amb les llistes (limitades) de les discoteques que diuen qui no cal que pagui entrada.

L’usuari rep un codi QR a través del correu electrònic o la mateixa aplicació, que es converteix en el seu passi daurat un cop el personal del local l’escaneja a l’entrada. “Els diners passaven pels portals de concerts o festivals, però no hi havia res per ajuntar tota l’oferta per sortir de nit”, explica Mattia Franco, el fundador i conseller delegat de Xceed.

L’emprenedor insisteix que la plataforma no és només un punt per comprar entrades. L’aplicació també actua com a eina de gestió per a les mateixes discoteques, que hi poden controlar l’afluència de gent durant la nit, el consum d’alcohol, la demanda dels reservats o l’impacte de les seves promocions. Per ara aquest servei és totalment gratuït per a les discoteques -Xceed també s’integra a la pàgina web-, però l’empresa ja prepara una versió de pagament amb més funcions. A més, el fundador de l’aplicació defensa que mentre alguns competidors tanquen la venda d’entrades tres o quatre hores abans de la sessió, Xceed la manté oberta fins a l’últim minut. “Si vols anar-hi a les quatre de la matinada, pots”, afirma Franco.

Encara que el gruix de la seva facturació prové de les discoteques registrades a Espanya (assegura que a Barcelona tenen gai rebé tota l’oferta nocturna), Xceed ja està provant sort amb alguns clubs a Portugal, Itàlia, Londres o Brussel·les. “Encara no hi ha competència en molts llocs amb un servei així”, destaca el fundador de la plataforma. Franco justifica la companyia amb números: assegura que l’últim any l’aplicació va moure deu milions d’euros en transaccions d’entrades, que ells van facturar més d’un milió i que han aconseguit gairebé 3,5 milions d’usuaris “quasi sense fer màrqueting”.

El pròxim pas per a l’empresa, afirma, és fer-se més gran a l’escena nocturna amb una injecció de capital risc. La start-up està tancant una ronda de dos milions d’euros -ja en tenen 1,5 de compromesos- en què participarà el fons 360 Capital Partners. Part de l’operació la volen completar també a través de la plataforma d’inversió col·lectiva fundada pel català Ramon Saltor The Crowd Angel. Entre els seus inversors, l’empresa ja compta amb Guillaume Penot, exdirector de la firma de xampany francesa Moët Hennessy a Europa. Després de les discoteques, Franco té molt clar que també vol ficar cullerada en els festivals de música i els restaurants amb sala de ball per arribar a convertir-se en el “gestor de la nit” de tots els seus usuaris.