Les pimes es conjuren per robar clics a Amazon

“No anem contra Amazon, de fet nosaltres venem alguns dels nostres productes a través d’Amazon; però de vegades, fins i tot tenint els preus més baixos que ells, costa que el nostre anunci aparegui a internet”, explica Emilio Narváez, community manager d’AndorraQshop, una botiga especialitzada en la venda de complements de moda per internet a tot Espanya.

Com ells, hi ha milers de pimes que intenten, diàriament, que grans plataformes com Amazon no els prenguin més quota de mercat. El secret per aconseguir-ho, segons els experts en màrqueting digital, és millorar constantment el posicionament en cercadors com Google. Però aquesta tasca requereix coneixements de programació i internet, i no tots els comerciants saben fer-ho o tenen prou temps per dedicar-hi: una escletxa que el balaguerí Daniel Mola ha convertit en negoci.

Aquest empresari tecnològic català, establert des del 2001 als Estats Units, ha desenvolupat durant vuit mesos un algoritme informàtic que permet a les pimes robar clics a Amazon d’una manera relativament senzilla. “L’objectiu és que, amb molt poca feina del petit comerciant, el link de la pime surti a Google per damunt del d’Amazon i si, a més, pot fer alguna referència del tipus «més barat que Amazon» o «amb un tracte personalitzat», doncs millor”, explica Mola.

La seva empresa, Kolau, ja ha fet una prova pilot amb 150 comerços d’arreu Espanya i “en el 82% dels casos, les pimes han aconseguit el clic en lloc d’Amazon”, segons Mola. “Les petites empreses tenen un pressupost limitat -explica aquest informàtic-, i no totes poden destinar molts diners a fer publicitat per internet; en aquest sentit, Amazon és una amenaça per a les pimes, està tenint efectes terribles sobre aquestes empreses”, sentencia l’empresari, que també assegura que als Estats Units “aquesta batalla dels petits contra el gran ja està perduda” .

El que ha fet Kolau és crear un algoritme que desafia el d’Amazon. L’ha facilitat a les pimes enllestit, però amb la possibilitat de retocar-lo depenent de les necessitats de cada comerç. “El resultat és que quan l’usuari té els dos anuncis al davant tria, en un percentatge molt més alt del que ens pensàvem, el de la petita empresa”, assegura Mola.

La prova amb aquestes 150 pimes ha constatat, segons l’equip de Kolau, que els usuaris encara valoren la proximitat, el tracte personalitzat, la trucada de veu i la possibilitat de retornar el producte a prop de casa sense complicacions. “Aquestes són les motivacions principals dels clients per triar la pime, quan tenen els dos enllaços disponibles al davant, el de la botiga i el d’Amazon”, assegura Mola.

Una de les primeres pimes que va provar l’algoritme és, precisament, la de Narváez. “A AndorraQshop va funcionar molt bé, ara el link surt per damunt”, assegura Narváez, que afegeix: “Ho hem notat sobretot en el percentatge de conversions, és a dir, en els clics que acaben en venda, que abans eren un de cada 100 i ara és un de cada 70, aproximadament”.

Segons expliquen, el funcionament és senzill: “Ens vam posar en contacte amb ells, ens van fer un qüestionari i van treballar sobre això; ara paguem el paquet més alt dels serveis que ofereixen, crec que són uns 69 dòlars mensuals -explica Narváez-, i amb això tenim accés a l’algoritme i també un assessor personal per als nostres productes, però hi ha paquets més barats”.

El fundador de Kolau defensa que, a banda de lluitar contra els grans gegants del comerç, el seu algoritme també genera un estalvi de temps i diners als petits botiguers: la rendibilitat de la inversió en publicitat per internet “millora en un 450%, gràcies a l’ús de Kolau”, assegura Mola. “I potser em quedo curt”, afegeix.

“La veritat és que la majoria de la nostra competència fa servir Google AdWords, que era el que fèiem servir nosaltres abans”, explica Narváez, que assegura que el fet que Kolau sigui a Silicon Valley els facilita “un contacte constant amb Google” i això els ajuda a fer els canvis necessaris en l’algoritme gairebé en temps real. Mola està convençut que és l’única manera de “salvar l’ecosistema de les pimes” i llança un missatge clar: “La tecnologia també pot ser una aliada” per a les petites empreses.