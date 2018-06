Anar pedalant a la feina a canvi de sèries de Netflix

Deixar el cotxe a casa i pedalar fins a la feina pot tenir recompensa més enllà de l’exercici físic. Dos joves estudiants de Madrid han desenvolupat una aplicació que té com a principal objectiu incentivar la sostenibilitat a través del joc de recompenses amb els usuaris. En argot tecnològic és el que s’anomena gamificació o ludificació, és a dir, fer servir estratègies del joc en contextos impropis per modificar el comportament dels usuaris.

L’aplicació es diu Liight, la van crear Santiago Jiménez i Carlos Rosety i estableix reptes i premis entre els seus usuaris per mirar de promoure la sostenibilitat. L’aplicació va començar amb una versió beta a finals del 2017 i només està en marxa a Madrid, on ja tenen un acord amb la xarxa de transports de la ciutat per integrar-se a la plataforma.

Els premis són variats. Un cop descarregada, l’aplicació geolocalitza l’usuari, que pot triar quan vol començar una activitat. De moment hi ha disponibles les opcions de caminar, anar en bicicleta, en metro o en autobús, però també el reciclatge. En funció de l’activitat i del nombre, per exemple, d’emissions de CO 2 estalviades, l’aplicació dona a l’usuari liights, unes monedes virtuals que després es poden intercanviar per alguna de les recompenses que tenen al catàleg. N’hi ha de tot tipus: a canvi de 20 liigths es pot entrar en un sorteig perquè l’aplicació de menjar a domicili Glovo et porti un menú de manera gratuïta, però també per aconseguir una targeta regal per veure sèries i pel·lícules de Netflix.

A mesura que s’aconsegueixen més monedes, és a dir, que es pedala més o es recicla més, es passa dels sortejos als descomptes. Per exemple, amb 100 liights s’obté un 40% de descompte per comprar un altaveu Bluetooth, o un 50% de descompte per anar al cinema passa per tenir 80 liights. A més, s’estableix un rànquing d’usuaris i, per tant, una mena de competició per veure qui és més sostenible.