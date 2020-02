El para-sol que redueix la factura de la llum dels bars

Comença el bon temps, cerveseta en una terrassa. Però que no tanquin el para-sol, encara, perquè podria estar treballant pel bé del planeta. O, com a mínim, per la butxaca del bar. L’empresa lleidatana Iaso està desenvolupant un sistema que permet incorporar a l’estructura dels para-sols plaques solars que generen energia suficient per alimentar el motor de l’aparell, i els llums, ventiladors o (a l’hivern) calefaccions que hi tingui adherits.

“La idea plantejava dues possibilitats: una, molt difícil perquè encara ningú ha trobat la manera d’industrialitzar-la, que és incorporar la cèl·lula solar als mateixos teixits; l’altra, que és per la qual hem optat, redissenyar un para-sol perquè quan s’hi afegeixin els mòduls solars no s’insereixin dins la seva estructura”, explica Gerard Cortina, l’investigador que està al capdavant del projecte.

No desvela què vol dir exactament redissenyar un para-sol. Perquè ara el projecte està en plena fase de prototip i, per tant, en ple procés legal per registrar patents i marques -és a dir, secretisme absolut-. Però sí que promet que l’estructura serà molt diferent i el públic l’entendrà quan la vegi.

Els únics detalls que avança són que espera que les primeres vendes siguin a clients específics i es facin a principis de l’any que ve, que la idea és que arribin al mercat amb un preu similar al dels para-sols d’alta gamma Iaso i que, a mesura que es comprovi que agraden, funcionen i es demanen, puguin anar abaratint-ne els costos. A més, el disseny està pensat perquè sigui fàcil afegir-hi publicitat. L’empresa és qui s’encarrega de forrar les taules de les terrasses dels bars amb la imatge corporativa d’Estrella Damm, i treballa amb grans cerveseres en propostes similars, així que no sobta que pensin en el detall de la publicitat a l’hora de presentar un nou concepte de para-sol.

L’objectiu del projecte és que els locals abarateixin els costos, que no hagin de cablejar perquè les terrasses ofereixin tot el que poden oferir, i que a més ho facin de manera sostenible. Ara bé, l’origen és en una empresa que busca fons europeus per innovar i un enginyer tècnic i civil especialitzat en energies renovables amb ganes d’entrar en l’empresa privada. Iaso, també coneguda per les lones tèxtils que embolcallen el nou estadi de San Mamés, el de l’Athletic Club, volia demanar la beca Marie Skłodowska-Curie, en la qual també hi ha implicada ACCIÓ. I per això buscava un investigador.

Una de les victòries col·laterals, més enllà que la sinergia hagi acabat en el desenvolupament d’aquest para-sol, és que a l’abril s’acaba el període que cobria aquesta beca d’uns 140.000 euros, però la companyia, ben motivada amb els avenços aconseguits, ha fet Gerard Cortina cap de R+D. Iaso li renovarà així el contracte fent-se càrrec ella del seu sou, fins ara cobert per l’ajuda europea que els ha fet arrencar.