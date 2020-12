L’operadora per a nens que filtra el que miren els teus fills al mòbil

“Tens 18 anys o més?” Les opcions de resposta són dues i ben simples: sí o no. Un cop cliques “sí”, la navegació per la pàgina web és totalment lliure, sense cap restricció de continguts. I sense cap control de si la persona davant de la pantalla és en realitat major d’edat. Tant se val que la pàgina vengui begudes alcohòliques o tabac, ofereixi vídeos pornogràfics o de violència extrema, o sigui una empresa d’apostes online. Un menor només ha de clicar “sí”, sense cap conseqüència, i la web estarà plenament al seu abast.

Aquesta situació és la que vol combatre Gatchan Telecom, la primera companyia de telefonia mòbil i internet a Espanya que filtra els continguts no aptes per a menors d’edat. El que ofereix és simple: els pares poden contractar Gatchan com a operadora dels mòbils del seus fills sabent que tindrà un sistema que evitarà que vegin continguts destinats a majors d’edat.

A diferència d’altres països, a Espanya les operadores no han de filtrar continguts per edat

A Espanya hi ha prop de 2,4 milions de menors d’entre 10 i 16 anys que tenen mòbil. Els controls parentals que ofereixen algunes companyies o telèfons no funcionen bé, ja que gasten molta mèmòria i, malgrat estar controlats pels pares, els nens saben com desactivar-los. A més, tampoc és que s’utilitzin gaire: el 70% de les famílies no apliquen cap control sobre el que miren els seus fills.

“És una pantomima”, assegura Meritxell Plana, portaveu de l’empresa, en referència als suposats controls d’edat a pàgines web. En canvi, Gatchan no permet canviar la configuració dels filtres un cop determinats, i el fet que els continguts no aptes ni tan sols apareguin al mòbil fa que els infants no s’adonin que hi ha continguts que no veuen.

“No es tracta de donar un missatge alarmista, però les dades són esfereïdores”, comenta Plana sobre l’ús d’internet entre els infants. A Espanya l’edat mitjana en què un infant té accés a continguts pornogràfics és de vuit anys, cosa que té una relació directa amb els casos de violacions grupals o de violència contra les dones. Els estudis, explica Plana, indiquen que és habitual entre adolescents veure vídeos de violència extrema, apostar per internet o comprar a través de jocs online.

En aquest context, Plana creu que era necessari que aparegués una operadora de telefonia com Gatchan, que donés eines als pares perquè “acompanyin” els seus fills en l’ús de les noves tecnologies. “Els nens haurien de tenir un acompanyament i que no es perdin. Hi ha continguts que fan que emocionalment vegin les coses d’una altra manera i l’accés és molt fàcil”, argumenta.

Els impulsors inicials de Gatchan són un grup d’enginyers i experts en màrqueting digital, anàlisi de dades i ciberseguretat que van veure un “nínxol de mercat” en el fet que, a diferència d’altres països, Espanya no posi cap obligació a les operadores sobre com han de filtrar continguts no aptes per a menors, explica la portaveu de l’empresa. El Regne Unit, França, Alemanya i Nova Zelanda, per exemple, tenen normatives que traspassen la responsabilitat a les empreses que subministren el servei d’internet.

Gatchan Telecom es va iniciar amb un capital de 150.000 euros aportat pels fundadors que es va ampliar a 400.000 euros mesos més tard. Malgrat les ganes de l’equip de fer-la créixer, hi ha un punt d’activisme. “Volem posar sobre la taula que cal ser responsable socialment”, explica Plana.

L’empresa va fer una prova pilot a Tarragona fa dos mesos i des del 26 de novembre està operativa. L’objectiu és haver assolit els 3.000 usuaris al març, 5.000 el primer any i 130.000 el 2023.

Gatchan deu el seu nom a un personatge de la sèrie de televisió manga Dr. Slump, “un angelet” que actuava de “veu de la consciència” de la protagonista, la nena robot Arale Norimaki. “És una picada d’ullet a una generació que ara som pares”, explica Plana. Curiosament, Dr. Slump eren uns dibuixos animats que TV3 emetia sense rubor en horari infantil als anys 90, però que ara són considerats una sèrie clarament per a adults. “Que llavors veiéssim això ens sembla molt fort. I no és res comparat amb el que veuen ara els nens”, reflexiona Plana.