Si beus no naveguis: per què l’alcohol i la xarxa no són un bon combinat

Els que ja tenim una edat i recordem amb cert afecte la nostra adolescència, no podem oblidar l’anunci televisiu que Stevie Wonder, el geni de la música negra, va protagonitzar als vuitanta a Espanya. Era un espot emblemàtic de la lluita contra l’alcohol al volant en què el músic, que és invident, anava a la part del darrere d’un descapotable senyorial, còmodament eixancarrat, i proclamava: “Si bebes no conduzcas ”. L’anunci era de tot menys políticament correcte i avui dia seria un escàndol que sacsejaria el Parlament, perquè picava l’ullet a la paraula ciego, però no en el sentit de la discapacitat del músic sinó de com es coneix encara avui en castellà col·loquial el fet d’anar borratxo: ir ciego.

A banda de si l’acudit tenia més o menys gràcia, l’anunci segurament va ser útil per conscienciar molts joves que, estant al volant, l’alcohol és un company mortal. Sense arribar a tant, a la xarxa el vici de l’ampolla també pot ser un mal company de viatge, i sobretot un pèssim conseller. Així ho certifica un informe del portal de notícies tecnològiques The Hustle aparegut el març passat. La publicació va entrevistar els 20.000 subscriptors del seu butlletí sobre els seus hàbits de compra digital i va descobrir a través de les preguntes que molts compraven als comerços electrònics quan anaven trompes.

I no compraven poc, sinó bastant més que quan estaven sobris. Els càlculs de The Hustle s’acosten a una mitjana de 400 dòlars anuals gastats en estat ebri en els principals e-commerce, amb preferència especial per Amazon, seguit a molta distància d’eBay i d’altres. Les extrapolacions de la revista revelen que aproximadament la meitat dels nord-americans subscrits a Amazon han comprat alguna vegada passats de copes, cosa que vindria a ser un negoci de 24.000 milions bruts, segons calcula la revista Mashable basant-se en l’informe. Una dada curiosa addicional és que la gran majoria dels entrevistats confessaven que bàsicament gastaven en un sol sector: la roba i els complements.

Facebook, Firefox o Google han estudiat fórmules per evitar que els usuaris ebris utilitzin els programes

L’alcohol i la contenció no casen, no només a l’hora de treure la targeta de crèdit sinó també en el moment de navegar per les xarxes socials, i els experts aconsellen contenir-se. Són incomptables els casos de persones que han lamentat l’endemà d’una festa etílica haver pujat determinats comentaris i fotos a Instagram o Facebook. A alguns els ha costat la feina, les amistats o la parella, fins al punt que el 2014 Facebook va desenvolupar un algoritme antiborratxos per estalviar-nos el disgust de l’endemà. L’objectiu era analitzar les publicacions en les quals s’incloïa la paraula borratxo o semblants, per perfilar el tipus de publicacions que fem beguts. Basant-se en centenars de milers de casos, l’algoritme podria jutjar i censurar la publicació, amb una alta probabilitat d’encert.

Finalment Facebook no va llançar l’algoritme, però no és l’única iniciativa que s’ha desenvolupat en aquest sentit. El 2008 un enginyer de Google, davant l’allau d’e-mails erronis enviats sota els efectes de l’alcohol, va crear una aplicació per a Gmail que s’activava els dijous, divendres i dissabtes a partir de les dotze de la nit i proposava fer una sèrie de càlculs matemàtics abans d’enviar un correu per controlar si el remitent anava prou serè. En cas de no passar el test, el correu es bloquejava.

El 2010 els enginyers del navegador Firefox, aleshores majoritari entre els internautes, també van dissenyar una extensió que s’activava al navegador a partir de la una de la matinada. Amb el lema “Després de la una de la matinada a internet no hi passa res de bo”, van crear el Social Media Sobriety Test, que incloïa proves com ara recitar l’abecedari cap enrere per mesurar el nivell de borratxera. Si no el passaves, se’t tancava l’accés a totes les xarxes des de l’ordinador. Per al mòbil hi ha diverses aplicacions que compleixen la mateixa funció, com Drunk Block, destinada a no permetre trucar o enviar missatges a determinades persones a partir d’una determinada hora de la nit o durant els caps de setmana.

Però com que en tots els camps hi ha excepcions, també aquí s’expliquen casos en què l’alcohol és utilitzat a favor del progrés. Així, el 2015 l’expert en usabilitat web Richard Littauer va llançar el negoci de test de pàgines web The User is Drunk. El seu lema és “Si puc fer servir la teva web borratxo, ho estàs dissenyant bé”. És a dir, que Littauer navegava per les pàgines trompa i un programa en remot anava estudiant la fluïdesa amb què ho feia tenint en compte el seu estat. Actualment Littauer viu a Vermont i té pocs seguidors a Twitter, de manera que no es deu haver fet ric amb el seu projecte. O potser s’ho ha gastat tot en copes.