Els murcians que presten els llibres a les biblioteques digitals catalanes

Anar a la biblioteca ja no té el mateix significat des que la tecnologia va decidir irrompre en la lectura. Les noves plataformes digitals han permès que puguis consumir tot el coneixement que hi ha en aquests espais sense moure’t de casa. Això és el que fa Odilo, la start-up de Múrcia responsable de la possibilitat que les biblioteques de Catalunya tinguin un catàleg disponible de llibres electrònics per a tots els usuaris. La companyia és el proveïdor del servei eBiblio, que permet a tothom que tingui un carnet bibliotecari accedir a més de 4.000 obres de ficció i no-ficció per a diferents tipus de públic. L’aplicació permet descarregar l’arxiu i visualitzar-lo durant els 21 dies de préstec digital.

Aquesta limitació s’explica perquè encara que tot plegat sigui virtual i, per tant, no hi hagi ni una sola còpia física del llibre, aquest està lligat a drets de distribució digitals. D’això se n’ocupa Odilo, que és qui gestiona la relació amb les grans cases editorials. La companyia ha aplicat la mateixa lògica als prestatges que omplen de llibres les escoles de tot el món. “És un gran estalvi que puguin tenir accés digital a tots els llibres en comptes de tenir-ne només un”, explica el conseller delegat d’Odilo, Rodrigo Rodríguez. El model de negoci es basa en cobrar una comissió per a cada llibre que es llegeix a través de la plataforma, un ingrés que s’ha de repartir amb les editorials. En conjunt, Odilo gestiona un catàleg de més de dos milions de títols -també hi ha revistes, audiollibres i vídeos- en 40 idiomes. Rodríguez assegura que ja hi ha més de 100 milions d’usuaris enganxats a les lectures.

La manera com la start-up s’ha fet un espai en tants països és per la via del concurs, perquè molts dels projectes en què participen van lligats a licitacions públiques. En el cas d’Espanya, per exemple, el servei eBiblio va lligat a una concessió del ministeri d’Educació i està disponible a totes les comunitats autònomes amb l’excepció del País Basc. L’empresa va rebre un milió d’euros de finançament de la Unió Europea a través del programa Horizon 2020 i ha captat sis milions d’euros de fons de capital risc espanyols com ara JME Venture Capital i Kibo Ventures.

Segons Rodríguez, durant el 2018 l’empresa ja va generar beneficis i considera que té prou ingressos per començar a tornar els diners que ha rebut dels inversors. Segons els últims comptes disponibles al Registre Mercantil, el 2017 Odilo va facturar 2,2 milions d’euros i va registrar unes pèrdues de pràcticament 400.000 euros.

Amb la Comissió Europea, la start-up s’ha embarcat en un programa per millorar la comprensió i la capacitat lectora. “Volem que els alumnes s’enamorin de la lectura i aconseguir que els pares i les escoles fomentin que sigui un hàbit per a tota la vida”, insisteix Rodríguez. Per aconseguir-ho, l’empresa aplica la intel·ligència artificial per convertir-se en una plataforma més semblant a un Netflix de la lectura, que aprofiti les dades per ser més interactiva i fer recomanar segons els perfils dels seus lectors. Precisament, fa dues setmanes Odilo va presentar aquesta iniciativa al Parlament Europeu a través de l’estudiant que han escollit com a millor lector de la seva biblioteca digital. Es diu Sergio Sánchez, té 11 anys i el seu llibre preferit és Erik Vogler i els crims del rei blanc. A la seva escola del municipi extremeny de Jerez de los Caballeros fan servir la plataforma d’Odilo: “Ara escolto audiollibres i puc millorar la meva pronúncia en anglès”.