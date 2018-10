El mòbil reparat guanya terreny als fabricants

La notícia recent que el fabricant de mòbils Motorola s’ha associat amb el portal de videotutorials iFixit per vendre als seus usuaris recanvis i eines perquè reparin els seus dispositius de la marca pot semblar en un primer moment una extravagància pròpia de la dinàmica del mercat nord-americà. Però és un moviment calculat i pensat, probablement com a resposta desesperada a un fenomen que cada dia fa més mal als fabricants, i que es coneix com a tecnologia recondicionada ( refurbished en anglès). És el mercat de mòbils, tauletes, ordinadors o consoles de segona mà que en lloc d’acabar a les escombraries un cop s’han avariat o han passat de moda es revenen en plataformes digitals que s’encarreguen d’arreglar-los, tornar-los a les condicions de mercat i revendre’ls de nou a preus competitius.

Es tracta d’un fenomen creixent, no només en els països emergents sinó també en el primer món tecnològic, on els usuaris no poden seguir l’escalada de preus que marca el ritme de les innovacions. La tecnologia recondicionada és un recurs cada cop més freqüent de molts usuaris per poder tenir mòbils de primera generació, o bé amb les versions immediatament següents, a preus assequibles. Si més no, preus que estan per sota dels més de 1.000 euros que pot costar un iPhone X.

Segons estimacions de la consultora tecnològica Gartner, la tecnologia recondicionada hauria passat de facturar 6.000 milions de dòlars entre el 2014 i finals del 2016 a aixecar 12.000 milions entre el 2017 i el 2018, és a dir, el doble en la meitat d’anys. Gartner calculava aleshores que a principis del 2018 s’haurien recol·locat al mercat uns 120 milions d’unitats prèviament usades i reparades, així com que cap a finals d’any el 64% dels mòbils circulants serien recondicionats.

De moment no hi ha dades que confirmin les estimacions de la consultora nord-americana i probablement no n’hi haurà, ja que el mercat recondicionat té un important component de compravenda entre particulars i, a més, computa un 0% d’IVA, de manera que per ara no cau sota el focus de la hisenda pública i, en conseqüència, no obliga a tenir registres precisos. Però hi ha diversos indicis que Gartner no anava desencaminada en la seva projecció.

D’entrada, ja hi ha pàgines web com l’asturiana Manzanasusadas.com, precursora a nivell estatal de la compravenda de tecnologia recondicionada i de segona mà. De tota manera, tot i que va començar sent un portal de productes recondicionats, avui dia aquest portal actua de mer intermediari, una mena de Wallapop tecnològic entre particulars amb l’afegit que cobra per cada transacció, cosa que no fa Wallapop, que també ofereix dispositius de segona mà.

Més fidel al model és BackMarket, un portal francès que va entrar a Espanya el 2016 i que ofereix peces que els seus operaris arreglen a preus bastant competitius. Però qui mostra un fons de catàleg més gran en tecnologia recondicionada és Amazon, on s’allotgen les ofertes de múltiples botigues petites i portals de reparació. Els preus poden anar des dels gairebé 500 euros que costa un iPhone 8 als 800 euros d’un iPhone X de 64 gigabytes de memòria.

Pot ser que aquesta guerra soterrada, que els fabricants noten any rere any com una derrota progressiva en forma de degoteig en els seus resultats de vendes, expliqui certs moviments que en el seu dia van ser sorprenents però que ja no resulten nous. Per exemple, el costum que va adoptar Apple el 2013 de llançar un dispositiu barat al costat de la novetat principal. Va començar amb l’iPhone 5C i va seguir amb els models SE i fins i tot l’iPhone 8 l’any passat, sensiblement més assequible que l’X.

La intenció d’aquestes estratègies ha sigut la de lluitar contra la tecnologia recondicionada. Ara bé, si actualment Apple ja no treu més models alternatius barats és perquè el resultat de posar a la venda un “parent pobre” no ha sigut bona idea i el mercat sempre ha preferit el model estrella i, si no, el recondicionat. Així que, aplicant la dita de “si no pots amb el teu enemic, uneix-t’hi”, Apple ja porta un parell d’anys competint en el camp de la tecnologia recondicionada, recomprant els seus propis models al client, arreglant-los i posant-los a la venda a la seva web amb bons resultats. L’única limitació que s’imposa es no vendre les gammes de l’any en curs.

En aquest mateix context s’entén millor l’associació de Motorola amb iFixit; en la línia de L’art de la guerra, el llegendari manual del general xinès Sun Tzu, que va ser adoptat com a guia d’estratègia per nombrosos executius de Silicon Valley (un dels que ho va fer va ser el desaparegut Steve Jobs), podríem dir: “Si el teu enemic t’ha de vèncer inevitablement, almenys que ho faci amb les armes que tu li vens”.