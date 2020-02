La Thermomix paellera que cuina l’arròs al punt

Un diumenge assoleiat és sovint una bona excusa per a un pla amb els amics o la família. I, sobretot si vius a prop de la costa, per anar a fer un arròs al restaurant. Tot i així, és possible que la paella que desitjaves des de l’última visita que vas fer a un local conegut, aquest cop hagi quedat massa covada per al teu gust. Al xef català Sergi Escolà, del restaurant Casinet del Vendrell, li preocupava que els seus comensals acabessin l’àpat amb aquesta sensació. Els moviments de personal -l’hostaleria és un sector inestable i estacional- i la dificultat per trobar cuiners molt especialitzats fora de les zones urbanes l’obligaven a improvisar sobre la marxa, però al mercat no trobava cap solució i veia altres locals amb el mateix problema.

Així que la va crear ell mateix. Després de consultar-ho amb una agència de publicitat, Escolà va idear el Mimcook, un giny que permet als restaurants controlar els temps i la intensitat de la flama de la paellera per obtenir sempre uns resultats previsibles en la cocció de l’arròs. Una Thermomix (té models de gas propà i natural) amb una llista de receptes programables perquè els cuiners puguin seguir les instruccions i elaborar el plat sempre de manera idèntica amb menys marge d’error. A l’hora de fer un arròs hi ha una pantalla perquè el personal sàpiga el moment precís en què cal fer un nou pas seguint la recepta. “N’hi ha de crucials, com ara quan s’ha d’afegir el fumet per no cremar el sofregit o en quin moment s’han de posar els musclos perquè s’obrin”, diu Enric Cuadrada, director de projectes de Mimcook.

L’aparell costa 3.800 euros i ja el fa servir el xef Quique Dacosta, amb tres estrelles Michelin

“L’arròs és el producte estrella del Sergi, que volia crear una experiència diferent. Es cuina a la mateixa sala”, explica Cuadrada. En la seva opinió, mentre que la tecnologia està cada cop més avançada en els forns i aparells elèctrics, els cremadors de paelles “no han evolucionat des de fa anys”. “No hi ha sistematització en els restaurants i això afecta el servei i l’opinió del client”, apunta. El seu objectiu, afegeix, és donar tranquil·litat al xef i rebaixar-li la pressió d’estar sempre pendent dels fogons. Després de provar el Mimcook durant un any i mig al mateix Casinet i dos locals més, el producte està patentat i té una versió comercial.

L’empresa es va estrenar per la porta gran. El seu primer client és el xef amb tres estrelles Michelin Quique Dacosta, que fa servir l’aparell al seu restaurant Arros QD a Londres. El preu del Mimcook és elevat, 3.800 euros, però Cuadrada insisteix que la inversió es recupera ràpid, sobretot per a un restaurant centrat en l’arròs. “N’hi ha més de 100 voltant pel món”, diu. A més, també han començat a notar l’interès d’altres tipus de negoci, com ara food trucks i cadenes hoteleres. Tot i que l’estructura de l’empresa és petita -tot i haver-hi invertit capital propi-, Cuadrada assegura que ja és rendible i mira cap a l’estranger, on fer una bona paella es complica encara més.