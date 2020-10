El millor ‘bootcamp’ per a programadors del món és a Catalunya

Fa no gaire, si buscaves a Google què era un bootcamp, les primeres respostes conduïen a definicions relacionades amb el món militar. El bootcamp era un anglicisme per definir un entrenament d’alt rendiment que es duia a terme escalant parets, saltant entre pneumàtics i reptant sota reixes. Però les TIC també han guanyat aquesta batalla perquè ara els primers resultats d’aquesta mateixa cerca es refereixen a cursos intensius, articulats amb aquesta filosofia de l’alt rendiment militar, però portat als coneixements de la programació web. I aquest invent siliconvallià ha arribat tan lluny aquí que si la següent pregunta a Google és quin és el millor bootcamp de programació del món, la resposta és que ho és un de català, Skylab Coders Academy.

Malgrat que el nom del centre l’identifiqui com una acadèmia, el seu fundador fuig de la idea de vendre’s com una escola. “Això són tres mesos de la teva vida en què ho apostes tot per canviar-la: no és només aprendre a programar, és sortir tan preparat com sigui possible per trobar una feina d’això”, resumeix David Monreal. “La vara de mesurar està molt alta: algú t’ha de pagar per fer el que aprendràs aquí”, completa.

El plantejament de sortida és muntar un grup de 20 persones de qualsevol perfil (en l’última promoció han tingut des d’un submarinista fins a una model i a una professional de l’anatomia patològica) que hauran d’aprendre les particularitats del codi web en tres mesos. Horari? Tantes hores com calgui. Calendari? No hi ha família, no hi ha amics, no hi ha caps de setmana ni festius. “Si venim a apostar-ho tot, ho apostem tot: la meva feina és rodejar-te de 19 companys que siguin unes bèsties, gent que vingui a pencar”, defensa el màxim responsable del centre.

“No és un patiment gratis, no és fer patir per fer patir, és que la quantitat de feina, l’esforç que fan, el que costen determinades matèries o la pressió d’haver de treballar després d’això generen unes sensacions que són complicades de gestionar”, continua Monreal. “Si t’hi fixes, tant en els camps d’entrenament militar com en el cas dels soldats que combaten junts en batalla es crea una germanor molt profunda: és gent que t’ha salvat el cul i a qui confies la teva vida”, afirma el general.

Skylab fa una mica més de quatre anys que existeix. La va obrir Monreal després de gairebé 15 anys a Infojobs veient com l’atur juvenil no acabava de recuperar-se de la taxa del 50% que havia rondat durant la crisi del 2008. El 2015 va decidir prendre’s un any sabàtic, que el va portar fins a Miami a conèixer els bootcamps de programació dels Estats Units, i mesos més tard a estudiar com fer arribar aquest concepte a Barcelona. “L’abril del 2016 vam muntar la companyia i al juliol vam començar el primer curs: van venir 7 persones, que van trobar feina molt ràpid, i així la roda ja estava engegada”, recorda.

Precisament, una de les complicacions que afronten ara és que la crisi derivada del covid-19 ha tornat a disparar l’atur juvenil i que, segons el fundador de Skylab, ha arribat al sector de la programació. “Aquest cop la bomba ha caigut especialment sobre el turisme, l’hostaleria, la restauració i el món dels viatges, i aquí hi ha moltíssima indústria tecnològica”, explica Monreal. “Ara han començat a pujar una mica, però a LinkedIn no hi havia ofertes per a júniors, perquè les empreses han vist que tota aquella gent que havia de pagar una fortuna per arrancar-la dels seus llocs de treball ara estan a l’atur”, raona.

L’efecte, per als responsables del centre, és que ha pujat el temps en què els alumnes troben feina, però ells han duplicat els esforços per aconseguir-ho i compten, també, amb totes les empreses que ja els havien fitxat talent.

A tot això, a més, ara s’hi suma una nova victòria: haver estat escollits com el millor bootcamp del món en el rànquing nord-americà Switch Up. La fita és important, tenint en compte que els pocs centres europeus que hi apareixen són acadèmies amb diverses seus, i Skylab només opera en aquest espai al 22@ de Barcelona. Què els ha portat fins a dalt de tot? Que aquest any, després que Monreal s’hi hagi barallat molt, el rànquing ha passat a ordenar-se per la valoració de l’escola i no pel nombre de valoracions. “Aquí és on Skylab s’ha disparat”, explica.

Sigui com sigui, com que ja tenen els dos pròxims cursos plens, no els caldrà utilitzar aquest rànquing com a ganxo per captar més alumnes. L’estratègia, en canvi, serà aprofitar el lloc a l’esglaó més elevat del podi per seduir les empreses que han de contractar els seus petits soldats: “Ei, que els meus alumnes n’han après al millor bootcamp del món”.