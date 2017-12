Alibaba també es llança a comprar supermercats

“No diga Kempes, diga gol ”. Aquesta frase, sobre una foto del llegendari davanter argentí, va il·lustrar el número de juny de la revista Don Balón al 1977, un any abans que se celebrés el Mundial de futbol del 78 i el jugador Mario Kempes, el Matador, llavors del València, es convertís en un dels herois de la seva selecció, campiona del món per primer cop a la història. Aquell 1978 Kempes va esdevenir el nou per antonomàsia i els anys següents protagonitzaria algunes de les pàgines més brillants de la història del club del Túria, almenys fins a l’arribada de Rafa Benítez.

La relació de Kempes amb el València va estar marcada per la visió de futur del president del club, José Ramos Costa, que va entreveure que el futbol argentí, que llavors es començava a obrir a Europa, podria tenir un gran protagonisme i va decidir no perdre la seva carta. El resultat, quant a palmarès, va ser només d’una Recopa d’Europa, el 1980, però la veritat és que des de llavors el València s’ha mogut entre els grans clubs del continent.

Una cosa semblant es pot dir d’Alibaba, encara que a escala digital i, per descomptat, estratosfèrica: s’està sumant a una lliga de l’economia digital que estarà reservada ben aviat a actors globals prou potents per influir sobre els grans mercats gràcies a la seva capacitat de creixement i al seu múscul financer. Estem parlant d’actors com Amazon, Apple, Microsoft, Samsung, Sony i, per descomptat, Alibaba, el gegant xinès de les vendes en línia.

En aquesta lliga, si hi ha un mercat on tothom vol ser, és al naixent i immens mercat xinès, que deu anys després de la seva primera estirada encara segueix despertant-se i mostrant un increïble potencial de creixement. Per posar-ne un exemple, el mercat alimentari xinès és actualment el més gran del món, un 3% de l’economia alimentària global.

Però s’espera que el 2020 la seva importància passi a ser del 6%, just el doble, a causa del vertiginós accés de la seva població, un cop passada la crisi, als béns de consum. Queden enrere els temps de l’arròs i el sorgo i ara afloren al país grans centres comercials on comprar carn i aliments industrials. Per tant, són molts els aspirants a capitalitzar el mercat xinès. Però sembla que l’elegit, de moment, és un de sol, per proximitat, cultura i beneplàcit de les autoritats: Alibaba.

La plataforma fundada i liderada pel magnat Jack Ma va anunciar fa algunes setmanes que planejava invertir 22.000 milions de dòlars -fins a arribar a una participació del 36% de l’accionariat- en els supermercats Sun Art, la cadena de botigues d’alimentació més important de la Xina. D’aquesta manera, Alibaba quedarà com a accionista majoritari, igualat amb el grup comercial francès Auchan. És una inversió semblant a la que va fer en el seu dia Amazon comprant els supermercats Whole Foods, amb la diferència que Alibaba entrarà en un mercat molt més gran, amb un enorme marge de creixement i sense la competència de gegants com Wal-Mart, Best Buy, Costco i Whole Foods.

Però no és l’única inversió d’Alibaba en l’univers econòmic xinès pel que fa al comerç en botigues físiques. De moment, el gegant ha gastat 8.000 milions de dòlars comprant cadenes de botigues i grans superfícies per tot el territori de la República Popular. Al gener Alibaba va invertir 2.600 milions de dòlars en la compra dels grans magatzems Intime, amb presència a les principals ciutats xineses, des de Xangai fins a Pequín.

Al juliol, d’altra banda, va doblar la seva inversió als supermercats Hema, també xinesos i que ja havia adquirit abans. Va dotar el seu ecosistema comercial d’una aplicació per comprar-hi tant online com amb presència física als seus establiments. D’aquesta manera, dins un centre Hema l’usuari pot escollir els productes des del telèfon intel·ligent, pagar-los a través de l’aplicació financera Alipay i recollir-los in situ, o bé ordenar que els hi enviïn a casa mitjançant l’empresa de logística Cainao, també propietat d’Alibaba.

De moment, a l’espera del lucratiu negoci del Nadal cristià i del canvi d’any occidental, Jack Ma no ha anunciat més moviments, tot i que ja ha mostrat la satisfacció per la bona marxa de l’últim Dia del Solter, l’equivalent xinès del Black Friday. Sembla clar que, de cara al futur immediat, la frase “No digui comerç xinès, digui Alibaba” sonarà tan adequada com sonava aquell “ No diga Kempes, diga gol ” del 1977, just un any abans que l’Argentina guanyés la seva primera Copa del Món.