El maldecap trimestral dels autònoms té una cura tecnològica

Aquest 2019 hi ha quatre dates que qualsevol autònom hauria de tenir gravades amb foc a la memòria: el 30 de gener, el 22 d’abril, el 22 de juliol i el 21 d’octubre. Aquestes marques al calendari són els dies límit dels autònoms i les empreses per presentar a Hisenda la declaració trimestral de l’IVA, és a dir, el document en què detallen les despeses i guanys que han tingut durant els tres mesos anteriors i calculen quina és la part que han recaptat per compte de les arques públiques. O cosa que és el mateix: posar en ordre les desenes de tiquets i factures que han anat acumulant per aconseguir que l’Estat els retorni el que van pagar d’IVA quan van comprar aquell ordinador nou per al despatx, per exemple.

El cert, però, és que moltes d’aquestes despeses ni tan sols arriben a aparèixer en les declaracions trimestrals dels treballadors per compte propi. Això és el que defensa Voxel Group, l’empresa catalana propietària de DevoluIVA, aplicació amb la qual autònoms (i també pimes i grans empreses) poden recuperar l’IVA de les despeses només amb una fotografia del tiquet. “Quan es fa una despesa professional com un dinar de feina o un taxi, només amb el tiquet no es pot deduir, encara que hi ha qui ho intenta”, explica Àngel Garrido, el conseller delegat de la companyia. La seva solució és un sistema que es connecta amb restaurants, taxis i hotels i emet automàticament una factura electrònica que certifica la despesa davant d’Hisenda.

El servei ja té més de 30.000 usuaris (que vol duplicar) i compta amb 45.000 establiments adscrits

Al darrere, reconeix Garrido, hi ha una tasca comercial de més de quatre anys. L’empresa es dedica a contactar amb les principals cadenes de restauració, gasolineres, pàrquings i flotes de taxis per aconseguir que els donin les dades fiscals necessàries per tancar el cercle que permet recuperar l’IVA del que s’ha consumit. “A la Fnac potser és més fàcil que t’ho facin, però en aquests altres llocs no és fàcil obtenir una factura”, afirma el primer directiu de Voxel. A canvi, el que DevoluIVA ofereix als comerços és més informació sobre com i quan consumeixen els seus clients recurrents.

Actualment l’empresa té més de 45.000 establiments adscrits (també a l’estranger, per als viatges corporatius) i té previst que la xarxa creixi un 20% durant el 2019. Per ara l’aplicació ja la fan servir més de 30.000 usuaris, que confien en duplicar de cara a finals d’any. Segons Garrido, de mitjana els autònoms deixen de recuperar prop de 3.000 euros anuals de despeses no declarades. En el cas d’una pime, insisteix que la xifra es pot disparar fins als 60.000: “Per a grans empreses, ja parlem de més de 250.000 euros”.

Tot i així, Garrido lamenta que en els últims mesos el seu sector ha adquirit una certa mala fama i, assegura, la culpa no la té DevoluIVA. “Hi ha certs recuperadors d’IVA que fan el mateix, però es basen en el paper i, per tant, per cada despesa han de trucar al restaurant per demanar la factura”, explica el conseller delegat. El resultat, diu críticament, és que els comerços comencen a estar-ne farts i, de retruc, la feina comercial de la companyia s’està complicant. “Són molt agressius, amenacen, envien burofaxs i denúncies; ens estan cremant el terreny”, afirma Garrido. El motiu és que legalment qualsevol establiment està obligat a fer-te una factura per poder recuperar l’IVA d’allò que has consumit i, sempre en opinió del directiu, aquestes empreses aprofiten l’imperatiu de la norma per pressionar els comerços i treure’n el seu propi benefici. “S’està generant un mal nom i tot ens està costant un esforç doble”, diu Garrido. No obstant, assegura que la companyia ha afegit més recursos per evitar que tot plegat afecti el seu compte de resultats.

El conseller delegat de Voxel diu que part dels competidors han adoptat polítiques comercials agressives

Devoluiva s'ha convertit en una spin-off del que sempre ha sigut el negoci tecnològic de Voxel Group. La companyia -que va complir dues dècades l’any passat- va arrencar com a botiga online de vins i caves, però va acabar derivant l’activitat cap a la digitalització de les transaccions entre empreses i proveïdors. De fet, DevoluIVA, que costa 4,90 euros al mes, només representa prop del 10% de la facturació total de Voxel Group.

La companyia simplifica les factures i pagarés que emboliquen la relació entre les cadenes hoteleres i les companyies a qui compren de manera regular. El moment dolç del sector turístic ha fet que hotels, restaurants i turoperadors s’hagin convertit en els millors clients de Bavel, la seva plataforma tecnològica per gestionar factures electròniques. El 2018, Voxel Group va facturar 11,3 milions d’euros i els ingressos de Bavel van créixer un 20% respecte a l’any anterior.