De mag en festes a impulsor de l’estalvi virtual

"Tot va començar amb un val promocional”. Amb aquesta frase es presenta David Riudor, assegut còmodament en un bar del Paral·lel, abans de desgranar el seu periple vital i professional dels últims deu anys. Un relat ple de venture capitalists, de sopes de sigles i argot fintech i de xifres marejadores que han transformat un il·lusionista vocacional en un emprenedor de fama creixent.

“Quan tenia 13 anys, tornant amb els meus pares en un vol a Barcelona, fullejant una revista vaig trobar un cupó de 50 euros de Google AdWords i el vaig guardar a la butxaca”, detalla. Salvat in extremis d’una desintegració segura a la rentadora, Riudor va decidir invertir aquell tros de paper en la promoció d’una web on oferia serveis de màgia, la seva passió infantil. En pocs dies ja tenia dues funcions contractades, a raó de 150 euros cadascuna. I en menys d’un any, amb una bona gestió inversora i un alt ritme d’actuacions, assegura que ja cobrava setmanalment més que els seus pares en un mes. I tot hauria rutllat així si un altre jove mag no se li hagués creuat en el camí. “Vam començar una costosa lluita de licitacions a Google per veure qui es posicionava per damunt de l’altre a les cerques, fins al punt que vaig decidir trucar-li i parlar-ne”, confessa. I així va conèixer Xavi Cabezas, el seu soci i amic des d’aleshores en la seva peculiar cursa empresarial.

“Saps la teoria dels sis graus de separació? Jo estic a una sola connexió de tothom”, afirma

Amb la màgia com a as principal, a través de la firma conjunta Ambbis es van llançar a explotar el filó de les campanyes publicitàries amb efecte “ wow ” per a grans marques mundials, inclòs el gegant del silestone Cosentino. I ja amb el nom de Tecnomagos es van treure del barret des d’aplicacions com Abracadabrapp, “la màgia Borras 2.0” -que la veterana empresa familiar catalana es va acabar disputant amb el mític David Copperfield- fins a l’únic espectacle teatral -estrenat el 2017 al Borràs, esclar- on els espectadors eren pregats de no apagar el mòbil. Però el gran número el van protagonitzar fa dos anys, quan van decidir seguir cadascú el camí que més els il·lusionava: Cabezas, amb titulació en publicitat i màrqueting, va optar pels mètodes de màgia corporativa, i Riudor, amb el títol d’enginyer de telecomunicacions, es va submergir en l’univers tecnològic, en ple boom de bitcoin i els sistemes blockchain.

Carregat amb una motxilla plena de projectes guardonats en hackatons que el van col·locar en el punt de mira d’inversors i influencers de nivell, amb només 24 anys ha arribat al seu projecte més personal i, alhora, el seu primer vuitmil professional. Al capdavant de Goin comença a fer-se un lloc en les fintech gràcies a una apli que permet estalviar automàticament amb les compres, els ingressos i les rutines del dia a dia. Amb aquesta guardiola virtual, que també facilita inversions amb totes les garanties legals, Riudor ha aixecat en menys de dos anys, des de l’oficina central al costat del 22@ del Poblenou, tres milions d’euros.

La creativitat i els dots comunicatius, la formació i l’experiència acumulada expliquen en bona mesura que actualment li obrin les portes destacats business angels en start-ups. Creuant-se’ls en reunions llampec a Berlín, Londres, Nova York o San Francisco, ara mateix a l’agenda del seu mòbil hi ha una bona part de l’ star system de la nova economia global. “¿Saps la teoria aquella dels sis graus de separació? Estic convençut que jo, com a màxim, soc a una sola connexió de tothom”, afirma.

Malgrat la seva joventut, ja ha après a no tenir por de fracassar. “Als EUA, si fracasses vas més buscat perquè vol dir que, a més de saber-te refer, ja has passat per tot un seguit de coses que et seran més fàcils. Aquí, en canvi, el fracàs costa més de valorar i porta a l’immobilisme”. Riudor també s’ha imposat afavorir l’ecosistema emprenedor i inversor a casa nostra posant com a model la seva experiència, basada en la meritocràcia i no en herències o llinatges familiars. Però amb matisos: “Potser d’aquí poc temps necessito 2.000 treballadors a Goin, i a Barcelona ara no els trobaria”.

S’acomiada una hora i mitja després a la ronda de Sant Pau, on té aparcada la moto, amb el Teatre Victòria a l’horitzó il·luminat per un gran cartell del Mago Pop. Una bona metàfora dels estranys camins del segle XXI: Antonio Díaz fa màgia amb tecnologia i David Riudor va deixar la màgia per endinsar-se en la selva de les fintech.