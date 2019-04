La llet materna també serà per a adults

És innòcua, conté anticossos que protegeixen contra afeccions com la diarrea i la pneumònia i aporta nutrients i prebiòtics que ajuden a la immunitat del nen i al desenvolupament del cervell fins que és adult. Aquests són, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), alguns dels beneficis que té la llet materna per als nadons. La mateixa OMS recomana l’alletament matern exclusiu fins als sis mesos, i allargar-lo, combinant-lo amb altres aliments, fins que el nen tingui dos anys.

Dos dels grans gegants farmacèutics a escala mundial, DuPont i BASF, conscients d’aquests beneficis, estan buscant la fórmula per reproduir en pols aquest tipus de llet per comercialitzar-la per a un nou públic: els adults. Les dues companyies estimen que el mercat anual d’aquest producte pot arribar als 1.000 milions de dòlars (més de 884 milions d’euros).

Els tres sòlids més comuns de la llet materna són la lactosa, el greix i els oligosacàrids. “Són unes molècules petites que fan una fermentació a l’intestí que afavoreix el nadó”, explica Nancy Babio, presidenta del col·legi de dietistes i nutricionistes de Catalunya.

Reproduir aquests oligosacàrids és precisament l’objectiu que persegueixen els dos grans gegants farmacèutics. Segons les primeres investigacions, aquesta substància de la llet materna reforma el sistema immunitari del nen que està en desenvolupament, fet que ajuda a combatre infeccions i inflamacions, i també afavoreix el desenvolupament del cervell. Els estudis amb què també treballen aquestes dues grans farmacèutiques defensen que aquests beneficis es poden estendre a persones de totes les edats.

Amb tot, els nutricionistes es mostren molt escèptics davant del nou producte i, sobretot, davant d’aquesta última afirmació. El primer que s’ha de tenir clar, explica Julio Basulto, dietista i nutricionista, és que està demostrat que la llet materna és bona per als nens, però actualment encara no se sap de quines substàncies concretes es tracta i de quina manera actuen. A més, té molts components diferents dels de la llet en pols, “no només els oligosacàrids”. “Reduir, doncs, als oligosacàrids, que cal recordar que no són nutrients, els beneficis de la llet materna és absurd”, afirma aquest expert.

El nutricionista també recorda que donar el pit és molt més que alimentar amb llet el nadó, ja que hi ha elements clau en aquest procés que també beneficien el nen, com el contacte amb la mare o l’afecte que rep. “Aquesta llet materna per a adults és un producte de màrqueting enganyós”, sentencia Basulto, que recorda que quan un producte sembla tan bo el que s’ha de fer és desconfiar. A més, deixa clar que per a l’autoritat europea de seguretat alimentària és “il·legal” declarar “saludable” qualsevol probiòtic com és el cas dels oligosacàrids.

En la mateixa línia, la presidenta del col·legi de nutricionistes de Catalunya manté que els oligosacàrids afavoreixen l’intestí dels nadons, però en cap cas està demostrat que això també funcioni amb els adults. A més, Babio recorda que és gairebé impossible reproduir químicament substàncies generades pel cos humà. Tot i l’escepticisme dels experts, la farmacèutica DuPont té clar que el negoci serà un èxit, fins al punt que aquest any destinarà 40 milions de dòlars (més de 35 milions d’euros) a la producció d’oligasacàrids químics per a adults.

De fet, aquesta substància en pols ja es comercialitza en el mercat de la nutrició infantil. Els primers a fer-ho van ser els laboratoris Abbott fa tres anys als Estats Units. Actualment ja la ven a 15 països. L’any passat, Nestlé va seguir els passos d’Abbott amb els productes de Gerber i altres marques que ja es comercialitzen en una quarantena de països.