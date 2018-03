Els iogurts de llet ja no estan segurs al teu frigorífic

Una placa al carrer dels Àngels de Barcelona recordava fa uns anys que allà es va inventar el primer iogurt Danone. Aquella marca -ara desapareguda- va esdevenir amb el pas de les dècades un dels líders mundials de l’alimentació. A Espanya és conegut pels seus productes de llet fermentada, tot i que el seu catàleg s’ha anat engrandint i ha incorporat referències que van més enllà: des de l’alimentació infantil fins a l’aigua.

L’últim moviment pot semblar un acte de canibalisme respecte al seu origen. L’any passat, en l’adquisició més cara de la seva història, la multinacional francesa va pagar uns 12.500 milions de dòlars per obtenir WhiteWave Foods. El grup es fabricava així una gran entrada als Estats Units i permetia assumir marques de productes vegetals alternatives al iogur, perquè estan fetes sense làctics. Aquests productes s’insereixen a la perfecció en les noves megatendències alimentàries: menys greixos i menys sucre; producte vegetal i sostenibilitat. Silk és la principal marca de WhiteWave Foods als EUA, mentre que Alpro -amb seu a Bèlgica- era la bandera d’aquesta companyia a Europa. Ja sota el paraigües de Danone, els iogurts d’Alpro van arribar als supermercats espanyols el mes passat.

El naixement d’Alpro, als anys vuitanta, va ser bastant gràfic. El fill d’un productor de soja, que usava aquest vegetal per alimentar les vaques, es va preguntar: “I per què no fem directament llet amb la soja?” Arran de la creixent detecció d’intoleràncies alimentàries, les llets que no són realment llet (en realitat, són sucs de llavors, com la soja, o de fruita seca, com les ametlles) s’han fet un lloc al rebost. Sovint reemplaçant la llet que sí que és llet, malgrat que aquesta última ha evolucionat cap als productes amb menys greixos, sense lactosa o amb nutrients afegits. Per això hi ha la devoció recent d’altres gegants com Nestlé (que va comprar el 60% de la xinesa Yinlu) i Coca-Cola (que va adquirir Ades) pels productes vegetals.

A Espanya, el 8,8% de la llet que es consumeix és vegetal. Suposa una important quota del negoci i la gent ja no s’estranya sentint a parlar de llet de soja, de civada o d’ametlles. Són varietats que es poden demanar amb cert optimisme en moltes cafeteries. Però no passa el mateix amb el iogurt, molt més complicat de trobar si es busca fet únicament amb proteïnes vegetals. Aquesta és la varietat que Danone -que manté la seu espanyola a Barcelona- pretén aportar al mercat amb Alpro. Els iogurts vegetals només són actualment un 1,5% de les vendes a Espanya que, en aquest àmbit, continua sent un dels mercats europeus menys evolucionats.

A Europa aquesta penetració és del 5,3% i a Bèlgica d’un 9,8%. I ha sigut així gràcies a... Alpro. La companyia, amb fàbriques a Bèlgica, França i Anglaterra, controla el 43% del mercat vegetal. Triballat i Wessanen, els dos grups que els segueixen, concentren en conjunt un 10% del mercat, segons dades facilitades per la mateixa Danone.

“Alpro ha sigut un motor de la seva categoria i estem convençuts que aquí triplicarem aquest percentatge. De fet, el podem arribar a multiplicar per cinc o per sis”, afirma Frédéric Sudre, responsable d’Alpro Iberia. Sudre admet la dificultat d’aconseguir que consumidors veterans modifiquin els hàbits diaris i canviïn el iogurt de tota la vida per un altre de vegetal, amb gustos que s’hi volen assemblar però que no són ben bé el mateix. Però sí que està convençut que el canvi de tendència arribarà gràcies als més joves, que acostumen a dominar les grans palanques de canvi de tendències mundials.

Danone deu estar convençut de l’èxit amb Alpro i ha donat total independència a aquesta marca. El segell de Danone no apareix a les de moment poques referències que comercialitza a Espanya. És difícil veure una ampolla d’aigua de l’imperi francès que no inclogui el seu logo a l’etiqueta. Però Sudre defensa aquesta estratègia: “Alpro no és una marca més”. El desembarcament serà gradual. De moment s’han llançat nou de les cent referències d’Alpro per testar els gustos dels consumidors espanyols. I segons l’èxit que tinguin, la companyia anirà inundant el mercat amb altres productes, com podrien ser els gelats, el més novedós que ha entrat als supermercats del Regne Unit.