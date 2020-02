Quan has de parar de córrer? T’ho diu un pegat

Aquest article és per a l’esportista que corre mitja hora a la cinta del gimnàs i acaba destrossat mentre veu com, al seu costat, un company aguanta el doble de temps sense despentinar-se. El corredor frustrat potser està fent exercici molt per sobre del rendiment natural del seu cos. Sap greu, sí, però almenys aviat podrà ser-ne conscient: ho sabrà quan el dispositiu en què treballa la start-up catalana Onalabs estigui acabat, cosa que previsiblement passarà a finals d’any.

Els algoritmes processen la informació, que arriba al moment al mòbil o a un rellotge intel·ligent

Es tracta d’una eina que analitza el lactat, és a dir, la substància que apareix quan el cos crema les reserves de glucosa de la sang i que a llarg termini pot provocar el deteriorament de les fibres musculars. Aquest tipus de proves es fan normalment amb mostres de sang, però aquesta empresa assegura que pot fer-ho amb la suor. És a dir, que enganxant un pegat a la pell pot obtenir la informació necessària, processar-la amb algoritmes i enviar-la al telèfon mòbil o a un rellotge intel·ligent. Tot perquè l’interessat conegui millor el seu estat físic i el seu rendiment muscular.

La idea -que ha rebut 75.000 euros d’ACCIÓ, l’agència de la Generalitat-és que facin servir el dispositiu tant metges i entrenadors com esportistes aficionats. Als d’elit, per exemple, els pot donar informació del seu rendiment de manera molt més àgil. I a qui corre al gimnàs... almenys una excusa per quan no pugui més.