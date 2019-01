La guardiola virtual per estalviar diners sense adonar-se’n

¿Trobaries a faltar trenta cèntims si el tallat del bar de la cantonada de cop costés 1,50 enlloc d’1,20 euros? Segurament la resposta seria que sí en cas que els diners restants anessin a parar a la caixa. ¿I si els estalviéssis automàticament en el moment de pagar? Goin és una start-up creada pels estudiants de la UPC David Riudor, Carlos Rodríguez i Gabriel Esteban que assegura que aconsegueix estalviar sense pensar-hi. L’aplicació permet arrodonir l’import de les compres i afegir la diferència a un bitlleter digital. “Al principi l’usuari es marca un objectiu i pot veure si està més o menys a prop d’aconseguir-lo”, explica Riudor. El compte de Goin està lligat a la targeta bancària de l’usuari i, per tant, es pot aplicar la mateixa lògica -els fundadors en diuen “el mètode”- a les compres online.

Segons la companyia, d’aquesta manera s’estalvien uns 600 euros anuals de mitjana. “No hem inventat res de nou, però el producte és senzill i està ben empaquetat”, insisteix l’emprenedor. Una altra funció de Goin és la de les sancions. L’usuari pot demanar a l’aplicació que el penalitzi amb un import cada vegada que compra un producte concret. El cas més paradigmàtic és el tabac. A més, com ja fan alguns comptes digitals dels grans bancs, permet apartar una quantitat de la nòmina cada mes i estalviar-la en el compte de Goin.

De fet, l’empresa ha decidit portar també aquesta fórmula d’automatització a la inversió. “Pots invertir sense tenir coneixements avançats”, assegura Riudor. Ho fan a través de la plataforma de crowdlending Circulantis, que es dedica a finançar pagarés de pimes amb -segons la companyia- una ràtio de morositat pràcticament inexistent. “L’usuari es pot oblidar automàticament de les seves finances”, afirma el conseller delegat de Goin. La companyia ho veu com un fons per a tots els públics, ja que l’usuari pot decidir el nivell de risc.

¿Com fa negoci aquesta empresa? Les funcions per estalviar de l’aplicació són totalment gratuïtes, però sí que cobren una comissió com a intermediaris en les inversions. En aquest sentit, afirmen que el 40% dels diners que hi ha a l’aplicació ja s’estan invertint. Ara Goin acumula més de 100.000 descàrregues i el maig passat va aconseguir colar-se entre les aplicacions més ben posicionades de l’AppStore a Espanya. Aquell mateix mes també va captar 625.000 euros del fons de capital risc madrileny KFund, el vehicle de l’emprenedor Carlos Blanco Encomenda i el club privat d’inversió Angel Club. Els tres fundadors es van conèixer en una hackató i ja van participar en l’acceleradora de negocis digitals nord-americana AngelHack.

Ara preparen una nova ronda de finançament de més d’un milió d’euros per impulsar el seu creixement. L’empresa catalana té un equip de 17 treballadors i la idea de créixer fora d’Espanya. Tot i així, els frens burocràtics del fintech fan que els seus plans d’expansió se centrin sobretot en el continent europeu. El seu objectiu és doblar la xifra d’usuaris durant el primer trimestre de l’any.

“Els mil·lennials o no tenen els ingressos fixos per estalviar o els falta força de voluntat. Aquí la tecnologia substitueix la força de voluntat”, afirma el conseller delegat de Goin, que considera l’apli més propera als joves que un banc. A parer seu, els euros que no trobis a faltar després de pagar els regals d’aquest Nadal poden servir per finançar els de l’any vinent.